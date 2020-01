প্রধানমন্ত্রীর হাতের রান্না খেয়ে যা বললেন সাকিব-শিশির

প্রধানমন্ত্রীর হাতের রান্না খেয়ে যা বললেন সাকিব-শিশির

সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্কঃ ক্রীড়ামোদি হিসেবে বরাবরই জনপ্রিয় বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিশেষ করে জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রতি তার মায়া-মমতা ও ভালোবাসার মাত্রাটা যেন একটু বেশিই। সাকিব আল হাসান, মাশরাফি বিন মর্তুজাদের সঙ্গে তার সখ্যতার প্রমাণ মেলে প্রায়ই।

যার সবশেষ নজির দেখা গেলো আজ (রোববার)। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজ হাতে খাবার রান্না করে পাঠিয়েছেন সাকিব আল হাসানের বাসায়।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে নিজেদের প্রোফাইলে এটি জানিয়েছেন খোদ সাকিব আল হাসান ও তার স্ত্রী উম্মে আহমেদ শিশির। গতকাল (শনিবার) প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে নিজের পছন্দের খাবারের কথা জানিয়েছিলেন সাকিব পত্নী উম্মে আহমেদ শিশির। তার মনের ইচ্ছেপূরণ করতেই নিজ হাতে সেই খাবারগুলো রান্না করে সাকিবের বাসায় পাঠিয়েছেন শেখ হাসিনা।

খাবারের ছবিতে দেখা যাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজ হাতে রান্না করা পোলাও, রোস্টসহ রসগোল্লা, গুড়ের সন্দেশ, ছানা ও শীতের পিঠা পাঠিয়েছেন সাকিব দম্পতির জন্য। দেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে এমন ভালোবাসা পেয়ে সাকিব ও শিশির দুজনই আপ্লুত।

নিজের ফেসবুক পেজে খাবারের ছবিগুলো আপলোড করে সাকিব লিখেছেন, ‘এখন পৃথিবীর সবচেয়ে ভাগ্যবান মানুষ সম্ভব আমি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এমন ভালোবাসা পেয়ে আমিই সত্যিই নির্বাক। তার নিজের হাতে রান্না করা খাবার খাওয়ার সৌভাগ্য হলো আমার। তিনি আজ সকালে খাবারগুলো রান্না করে আমার বাসায় পাঠিয়েছেন।’

সাকিব আরও লিখেছেন, ‘খাবারগুলো আমার স্ত্রীর জন্য ছিল, কারণ গতকাল উনার সঙ্গে দেখা হওয়ার সময় আমার স্ত্রী বলেছিল, এই খাবারগুলো তার পছন্দ। জীবনের সেরা এই উপহার পেয়ে আমার হৃদয় ভরে গেছে। সত্যি নিজেকে ধন্য মনে করছি!’

সাকিব ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রীর পাঠানো মজাদার খাবারের ছবিগুলোও দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন– I am the luckiest person on earth, I’m truly speechless by this gesture of our honourable prime minister Sheikh Hasina as I got to taste her delicious cooking which she cooked herself this morning and sent to my house for my wife because she mentioned it was her favourite food when we visited her yesterday. Can’t thank enough for this amazing gesture this will always remain in my heart for the rest of my life! We are truly blessed!

এর আগে শনিবার (২৫ জানুয়ারি) প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে নিজের পছন্দের খাবারের কথা জানিয়েছিলেন সাকিবপত্নী উম্মে শিশির আল হাসান। এ সময় শিশিরের সঙ্গে ছিল তাদের কন্যা আলাইনাও। সাকিব ও শিশিরের মনের ইচ্ছেপূরণ করতেই নিজ হাতে সেই খাবারগুলো রান্না করে সাকিবের বাসায় পাঠিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ক্রিকেটের প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার টান অন্যরকম। ভালোবাসেন ক্রিকেটারদেরও। ব্যক্তিগতভাবে খোঁজখবর রাখেন ক্রিকেটারদের পরিবারেরও। ক্রিকেট ও ক্রিকেট সংশ্লিষ্টদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর দুয়ারও সবসময় খোলা। ক্রিকেটাররা স্ত্রী-পরিজন নিয়েও গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সান্নিধ্যে সময় কাটানোর সুযোগ পান। মাশরাফি বিন মুর্তজা-সাকিব আল হাসানের পরিবারের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সখ্য বহুদিনের।