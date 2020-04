রমজানে করোনা মুক্ত হবে, আশা সাকিবের

স্পোর্টস ডেস্কঃ পবিত্র মাহে রমজান মাসের আশীর্বাদে সারাবিশ্ব প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের প্রকোপ থেকে মুক্ত হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন বিশ্বেসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান।

বৃহস্পতিবার (২৪ এপ্রিল) রাতে সাকিব নিজের ফেসবুক ভেরিফাইড পেজে এক পোস্ট দিয়ে এ আশা ব্যক্ত করেন সাকিব।

সাকিবের ওই পোস্টটি পাঠকের জন্য তুলে ধরা হলো:

The world is now going through a global pandemic, something the most of us never experienced in our lives before. The world as we know it is changing and the balance of the world order is falling apart. Let us hope that the blessings of Ramadan will restore the balance in the world.

সমগ্র বিশ্ব আজ মুখোমুখি একটি বৈশ্বিক মহামারীর। এই মহামারীর প্রভাবে সমগ্র বিশ্বে আসছে দ্রুত পরিবর্তন, পৃথিবী হারাচ্ছে তার স্বাভাবিক ভারসাম্য। পবিত্র মাহে রমজানের আশীর্বাদে বিশ্ব মুক্ত হোক করোনা ভাইরাসের প্রকোপ থেকে, পৃথিবীতে ফিরে আসুক তার স্বাভাবিক ভারসাম্য, এটিই আমাদের কামনা।

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের মহামারিতে বিপর্যস্ত গোটাবিশ্ব। এ ভাইরাসে প্রতিদিনই মৃত্যু ও শনাক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরইমধ্যে বাংলাদেশে মোট শনাক্তের সংখ্যা ৪ হাজার ছাড়িয়েছে। মারা গেছে ১২৭ জন।

চলমান সাধারণ ছুটিতে কর্মহীন হয়ে পড়েছে হাজার হাজার মানুষ। সাকিব আল হাসান ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে তাদেরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন। একই সঙ্গে নিলামে বিক্রি করেছেন বিশ্বকাপে শতক হাঁকানো তার ব্যাটও। সেখান থেকে প্রাপ্ত ২০ লাখ টাকার পুরোটাই তিনি দান করছেন করোনাযুদ্ধে।