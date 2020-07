ট্রাম্পকে পৃথিবীর জন্য বিপজ্জনক বললেন তার ভাতিজি

আন্তর্জাতিক ডেস্কঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পৃথিবীর জন্য বিপজ্জনক উল্লেখ করে তারই ভাইয়ের মেয়ে মেরি ট্রাম্প বলেন, ‘ওভাল হাউজে যদি আমার সঙ্গে ‍আমার চাচা ট্রাম্পের দেখা হয় তবে আমি তাকে পদত্যাগ করতে বলব।’

মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) মার্কিন প্রভাবশালি দৈনিক এবিসি নিউজকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এসব কথা বলেন। তার বই TOO MUCH AND NEVER ENOUGH: HOW MY FAMILY CREATED THE WORLD’S MOST DANGEROUS MAN শীর্ষক বই সম্পর্কে দেয়া এই সাক্ষাৎকারে মেরি এসব কথা বলেন।

মেরি ট্রাম্প বলেন, ‘এই দেশ (যুক্তরাষ্ট্র) বড় ধরণের বিপর্যয়ের সামনে দাঁড়িয়ে। এখনই আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাদের আগামী দিনের নেতৃত কে দেবে এবং দেশ হিসেবে আমরা কোথায় যেতে চাই। এটা আমার একার পক্ষে করা অসম্ভব। তবে, একটা সময় এই দেশ খুবই বিপজ্জনক হয়ে উঠছে।’

তিনি আরও বলেন, আমি এটা বলছি না যে ‘আপনি (ট্রাম্প) কি করছেন বা কি করবেন। কিন্তু আপনি যা করে যাচ্ছেন তা মোটিও ভালো কিছু নয়।’ মেরি বলেন, ‘আমি জানি তিনি (ট্রাম্প) আমার বক্তব্য আমলে নেবে না।’