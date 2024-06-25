এইমাত্র
    • আজ বুধবার, ১৫ মাঘ, ১৪৩২ | ২৮ জানুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    খেলা

    টিভিতে আজকের খেলা

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ২৫ জুন ২০২৪, ১০:২৯ এএম

    টিভিতে আজকের খেলা

    ছবি: সংগৃহীত

    টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আজ মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান। সঙ্গে থাকছে ব্রাজিল-কোস্টারিকার ম্যাচ।

    বাংলাদেশ-আফগানিস্তান

    সরাসরি, সকাল ৬-৩০ মিনিট, নাগরিক টিভি ও টফি

    ফুটবল

    কোপা আমেরিকা

    ব্রাজিল-কোস্টারিকা

    সরাসরি, সকাল ৭টা, টি স্পোর্টস

    পেরু-কানাডা

    সরাসরি, আগামীকাল ভোর ৪টা, টি স্পোর্টস

    ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ

    ফ্রান্স-পোল্যান্ড

    সরাসরি, রাত ১০টা, টি স্পোর্টস

    নেদারল্যান্ডস-অস্ট্রিয়া

    সরাসরি, রাত ১০টা, সনি টেন ২ ও ৩

    ডেনমার্ক-সার্বিয়া

    সরাসরি, রাত ১টা, টি স্পোর্টস

    স্লোভেনিয়া-ইংল্যান্ড

    সরাসরি, রাত ১টা, সনি টেন ২ ও ৩

