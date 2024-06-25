টিভিতে আজকের খেলা

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আজ মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান। সঙ্গে থাকছে ব্রাজিল-কোস্টারিকার ম্যাচ।
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
সরাসরি, সকাল
৬-৩০ মিনিট, নাগরিক টিভি ও টফি
ফুটবল
কোপা আমেরিকা
ব্রাজিল-কোস্টারিকা
সরাসরি, সকাল
৭টা, টি স্পোর্টস
পেরু-কানাডা
সরাসরি, আগামীকাল
ভোর ৪টা, টি স্পোর্টস
ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ
ফ্রান্স-পোল্যান্ড
সরাসরি, রাত
১০টা, টি স্পোর্টস
নেদারল্যান্ডস-অস্ট্রিয়া
সরাসরি, রাত
১০টা, সনি টেন ২ ও ৩
ডেনমার্ক-সার্বিয়া
সরাসরি, রাত
১টা, টি স্পোর্টস
স্লোভেনিয়া-ইংল্যান্ড
সরাসরি, রাত
১টা, সনি টেন ২ ও ৩