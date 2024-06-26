এইমাত্র
    একা ভ্রমণে যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেন

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ২৬ জুন ২০২৪, ০৩:৩৯ পিএম
    একা ভ্রমণে যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেন

    ছবি: সংগৃহীত

    ঘুরতে গিয়ে নিজের মনকে উৎফুল্ল রাখার পরিবর্তে মানসিকভাবে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ফিরে আসতে হয় অনেকের। আর জন্য অনেকেই একা ভ্রমণ করতে পছন্দ করেন। ভ্রমণে সঙ্গী নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। নিজের মানসিকতার মতো কিংবা পছন্দ-অপছন্দে সামঞ্জস্য রয়েছে এমন সঙ্গী না হলে ভ্রমণ আনন্দ দেওয়ায় থেকে পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে অনেক সময়। ফলে  ভ্রমণের জায়গা, খাওয়া কিংবা থাকায় বিষয়ে বাহ্যিক দৃষ্টিকোণে অনেকটা একাকীত্ব কিংবা নানা সমস্যার কথা মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা সঠিক নয়। একা ঘুরতেও ভালো লাগে। যাঁরা ভ্রমণ করেন, তাঁরাই হয়তো সেটা উপলব্ধি করতে পারেন।

     একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, পৃথিবীর প্রায় ৩০ শতাংশ মানুষ একা ঘুরতে পছন্দ করেন। ক্ষেত্রে নিজের ইচ্ছা, স্বাধীনতাকে তাঁরা প্রাধন্য দিয়ে মনকে ভালো রাখতে প্রতি মাসে কিংবা দুই মাস পরপর ছোট বা বড় একটি করে ট্যুর দিয়ে থাকেন। যা তাঁদের সিদ্ধান্ত, স্বাধীনতা এবং আত্মনির্ভরশীলতা বাড়াতে সাহায্য করে।

     প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় পরিবার, বন্ধুবান্ধব বা কাছের ব্যক্তিদের একে অপরের সঙ্গে ছুটির সময়ে মিল পাওয়া যায় না, এমন পরিস্থিতিতে বিকল্প হিসেবে বেছে নেয়া হয় একা ভ্রমণ বা সোলো ট্রাভেলিং। একা ভ্রমণের ফলে খরচ কম হয় এবং শান্তির অনুভূতি মিলে। তবে নারীরা একা ভ্রমণ বা সোলো ট্রাভেলিংয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করলে অবশ্যই কিছু বিষয় মাথায় রাখা খুবই জরুরি।

    চলুন জেনে নেয়া যাক একা ভ্রমণে কোন কোন বিষয় মাথায় রাখতে হবে-

    ** সেখানকার আবহাওয়া সম্পর্কে জানতে হবে এবং জেনে নিতে হবে স্থানটি নারীদের জন্য কতটা নিরাপদ। স্থান নির্বাচন করার পর নজর দিতে হবে প্যাকিং-এ।

    ** শারীরিক ক্ষমতা অনুযায়ী প্যাকিং করতে হবে। এককথায় সোলো ট্রাভেলিং করার জন্য যত কম জিনিস নেয়া হবে ভ্রমণ ততটাই সহজ হয়ে উঠবে।

    ** অনেক স্পটে নির্দিষ্ট টাকার বাইরেও অতিরিক্ত টাকার প্রয়োজন হয়।যেহেতু একা ঘুরতে বেরিয়ে পড়েছেনতাই চাইলেই কারও কাছ থেকে টাকা নিতে পারবেন না। তাই প্রয়োজনীয় টাকার বাইরেও কিছু টাকা রাখুন। অথবা নগদ টাকা কম রেখে, কার্ড বা স্মার্ট ওয়ালেট বেশি ব্যবহার করতে হবে। এর ফলে আরও নিরাপদ থাকা সম্ভব।

    ** ভ্রমণের সময় আমরা অনেক দূরদূরান্তের পথ পাড়ি দিয়ে থাকি। সে ক্ষেত্রে আপনি আপনার পছন্দের মতো কয়েকটি বই সঙ্গে নিতে পারেন। তাহলে যাত্রাপথে বইগুলো পড়ে আপনি যেমন ভালো সময় উপভোগ করতে পারবেন, তেমনি নতুন কিছু কিছু বইও পড়া হয়ে যাবে  সময়ের মধ্যে।

    ** বাসযাত্রার থেকে রেলযাত্রা সময় বেশি লাগলেও অনেকেই রেলপথে যাত্রা করতে পছন্দ করেন। আপনি যদি একা ভ্রমণ করতে চান, তাহলে রেলযাত্রা আপনাকে বেশ আনন্দ দেবে। একাধিক বগিতে চলাচলসহ বিভিন্ন স্টেশনে নেমে মুহূর্তগুলো উপভোগ করতে পারবেন।

    ** যেকোন ইমারজেন্সি প্রয়োজনে পর্যটন স্থানের মানুষেরা যেন আপনার পরিচয় জানতে পারেন এবং আপনার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, সে জন্য এনআইডি কার্ড সঙ্গে রাখুন।

     ** ফুল আর গান পছন্দ করেন না এমন মানুষ খুবই কম রয়েছে। সেক্ষেত্রে আপনি যখন একা ভ্রমণে যাবেন তখন নিজের মোবাইলে কিছু পছন্দের গান ডাউনলোড করে নিতে পারেন। যেসব গান শুনলে নিজের মনটা উজ্জীবিত হয়, এমন ধরনের গান। যেটা যাত্রা পথে আপনার বিরক্তি দূর করতে বেশ ভূমিকা রাখবে।

     ** ঘুরতে যাওয়ার জন্য পাওয়ার ব্যাংক একটি কার্যকরী জিনিস। দেশের অনেক প্রান্তিক জায়গায় ঘুরতে গিয়ে আপনার মোবাইলের চার্জ শেষ হয়ে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে মোবাইল বন্ধ হওয়া থেকে রক্ষা পেতে পাওয়ার ব্যাংক খুব কাজ দেবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে, ভ্রমণের ক্ষেত্রে পাওয়ার ব্যাংকের সাইজ বা ওজন যেন কম হয়।

    ** অধিকাংশ সময় পর্যটক এলাকার রেস্তোরাগুলোর খাবারের মান ভালো থাকে না। সে জন্য তাদের খাবার পরিহার করাই উত্তম। সে ক্ষেত্রে ঘরোয়া খাবারের জন্য চেষ্টা করতে পারেন। তবে ভ্রমণে আপনি শুকনাজাতীয় খাবার আগে থেকে সঙ্গে নিতে পারেন। বিস্কুট, চানাচুর, চাল ভাজা, চিড়ামুড়িজাতীয় খাবার সঙ্গে রাখুন। বিরতি কিংবা অবসর সময়ে সে খাবারগুলো আপনাকে বেশ ভালো সময় অতিবাহিত করতে সাহায্য করবে।

     ** ভ্রমণে গিয়ে হোটেল কিংবা বিরতির জায়গায় নিজের মনকে সুন্দর রাখতে ল্যাপটপে মুভি দেখা বেশ ভালো কাজ দেয়। সে ক্ষেত্রে আপনি রাতে হোটেল, সমুদ্র কিংবা পাহাড়ে গিয়ে যখন তাঁবু ফেলে থাকবেন, সেখানে ল্যাপটপ সঙ্গে রাখুন।

     ** আপনি যখন একা ভ্রমণে যাবেন, তখন যেকোনো মুহূর্তে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন। সে ক্ষেত্রে আপনাকে আগে থেকে প্রয়োজনীয় কিছু ওষুধ যেমন, মাথাব্যথা, হঠাৎ জ্বর বা বমির ওষুধ সঙ্গে রাখুন।

    তাই বলতে হয়, একা ঘুরতে যাওয়ার ব্যাপারটি প্রত্যেকের জীবনে একবার হলেও উপভোগ করা উচিত। আমরা সচারাচর বিভিন্ন ব্যক্তি বা কাজের চাপ এড়িয়ে থাকতেই ভ্রমণ করে থাকি। সে ক্ষেত্রে ভালো সময় কাটানোর একমাত্র উপায় হলো একা ভ্রমণ করা। 

