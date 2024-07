ঢাবি শিক্ষার্থী অংকনের গিনেস রেকর্ড

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) মেধাবী শিক্ষার্থী রাগীব শাহরিয়ার অংকন গিনেজ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করেছেন। অংকন ঢাবির কমিউনিকেশন ডিজঅর্ডারস বিভাগে স্নাতক চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের আবাসিক ছাত্র। অংকন দৈনিক যুগান্তরের প্রতিনিধি ও নলছিটি প্রেস ক্লাব সভাপতি মো. এনায়েত করিমের পুত্র। তার বাড়ি নলছিটি পৌর শহরের হাইস্কুল সড়কে।

(Guinness World Record এ `The Most Football (Soccer) Toe Taps in one minute' category অর্থাৎ এক মিনিটে সর্বোচ্চ ২২০ বার ফুটবলে ট্যাপ করে তিনি এ রেকর্ড অর্জন করেছেন। আগের রেকর্ড ছিল ২১২ বার। মঙ্গলবার অংকন অফিসিয়ালি সার্টিফিকেট হাতে পেয়েছেন। এর আগে তার এ কৃতিত্বের জন্য গত ২০ ফেব্রুয়ারি গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড ওয়েবসাইটে তার নাম অন্তর্ভুক্ত হয়।

এই অর্জনে অংকনকে নলছিটিবাসী ও তার সহপাঠীরা ফোনে ও ফেসবুকে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে অংকন বলেন, এ রেকর্ড গড়তে পারায় আমি খুব খুশি। এজন্য আমি দীর্ঘদিন অনুশীলন করেছি। দৃঢ় প্রচেষ্টা ও অনুশীলনে অসম্ভবকেও সম্ভব করা যায়।

