সাভারে নারী পোশাক শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা উন্নয়নে "অপরাজিতা" প্রকল্পের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

পোশাক খাতের নারী পোশাক শ্রমিকদের নিরাপদ মর্যাদাপূর্ণ জীবন, কর্মদক্ষতা উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সুযোগ নিশ্চিতে "অপরাজিতা - Collective Impact on Future of Work in Bangladesh" প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের মূল্যায়ন এবং শিখন বিনিময় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৯ ডিসেম্বর) সকালে সাভার উপজেলা পরিষদের হলরুমে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

এই কর্মশালাটির মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্পের অগ্রগতি ও অর্জিত অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা।

সুইডেনের H&M ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে CARE, VERC, WaterAid, Save the Children, Swisscontact Bangladeshসহ ১৪টি সংগঠন।

কর্মশালায় verc এর নির্বাহী পরিচালক ইয়াকুব হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাভার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ আবুবকর সরকার।

এছাড়াও কর্মশালাটিতে বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তা, স্থানীয় প্রতিনিধি ও বিভিন্ন কমিউনিটির সদস্য, অংশীদার সংস্থা এবং বিভিন্ন পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালায় প্রকল্পটির বিভিন্ন অংশীদার সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম ও প্রকল্পের অগ্রগতি তুলে ধরা হয়।

এইচএ