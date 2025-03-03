এইমাত্র
    ধর্ম ও জীবন

    রমজান মাসের প্রাণ যে তিন আমল

    ধর্ম ও জীবন ডেস্ক প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৫, ০৪:২৬ পিএম
    ধর্ম ও জীবন ডেস্ক প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৫, ০৪:২৬ পিএম

    রমজান মাসের প্রাণ যে তিন আমল

    ধর্ম ও জীবন ডেস্ক প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৫, ০৪:২৬ পিএম

    ইসলামে মাস হিসেবে রমজানের রয়েছে বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদা। রমজান মাসে যে কোনো ইবাদতের সওয়াবই বহুগুণ বেড়ে যায়। রমজানের প্রত্যেকটি নফল ইবাদতের সওয়াব ফরজ ইবাদতের সমান। প্রতিটি ফরজ ইবাদতের সওয়াব হয় সত্তরটি ফরজ ইবাদতের সমান।


    তিনটি কারণে পবিত্র রমজান মাস অন্য মাসের থেকে ফজিলত ও মাহাত্ম্যপূর্ণ। চলুন জেনে নেই সেই তিনটি কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত—

    রোজা

    সিয়াম বা রোজা পবিত্র রমজান মাসের বিশেষ মাহাত্ম্যপূর্ণ আমল এই আমলটিই এই মাসকে অন্য সব মাসের তুলনায় ভিন্ন মর্যাদা দিয়েছে সারা বছর শাওয়াল, আরাফার দিন, আশুরা, প্রতি সপ্তাহ মাসে বিভিন্ন নফল রোজা থাকলেও ফরজ করা হয়েছে পবিত্র রমজানের রোজা

    পবিত্র কোরআনের সূরা বাকারায় বলা হয়েছে-

    হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর

    কোরআন

    রমজান মাসকে বলা হয় কোরআন নাজিলের মাস এই মাসের প্রাণ কোরআন তিলাওয়াত রাসূল সা. সাহাবিরা পুরো রমজান মাস কোরআন তিলাওয়াতে কাটাতেন পূর্ববর্তী বর্তমান সময়ের মুসলিম মনীষীরাও কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে কাটান এই মাসটি

    রমজান মাসে কোরআন নাজিলের বিষয়ে বর্ণিত রয়েছে

    রমজান মাস, মাসে কোরআন নাজিল করা হয়েছে মানুষের জন্য হিদায়াতস্বরূপ এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে মাসটিতে উপস্থিত হবে, সে যেন তাতে সিয়াম পালন করে

    লাইলাতুল কদর

    রমজান মাসের বিশেষ মাহাত্ম্য এবং ফজিলত লাইলাতুল কদর লাইলাতুল কদরে আল্লাহ তায়ালা কোরআন নাজিল করেছেন এবং এই রাতটি হাজার মাস ইবাদতের থেকে উত্তম পবিত্র কোরআনে কদর নামে একটি সূরা নাজিল হয়েছে

    আল্লাহ তায়ালা বলেন, নিশ্চয়ই আমি এই কোরআন শবে কদরে নাজিল করেছি তুমি কি জান শবে কদর কী? শবে কদর এক হাজার মাস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ

    হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রমজানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন এবং বলতেন, তোমরা রমজানের শেষ দশকে লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান কর


