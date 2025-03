ধর্ষণের প্রতিবাদে ইবিতে ছাত্রদলের মানববন্ধন

সারাদেশে নারী নির্যাতন-ধর্ষণ, আইনশৃঙ্খলার অবনতির ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়ে মানববন্ধন করেছে কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) শাখা ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা।

সোমবার (১০ মার্চ) বেলা ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন গেইটে এই মানববন্ধন কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়৷ গতকাল ছাত্রদলের দফতর সম্পাদক (সহ-সভাপতির পদমর্যাদা) মো. জাহাঙ্গীর আলম সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মানববন্ধন কর্মসূচির ঘোষণা দেয় কেন্দ্রীয় ছাত্রদল।

শাখা ছাত্রদলের আহবায়ক সাহেদ আহম্মেদ ও সদস্য সচিব মাসুদ রুমি মিথুনের নেতৃত্বে মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, বর্তমানে দেশে একটি অরাজক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি অবনতি হয়েছে। এসবের পরেও উপদেষ্টা সরকারের কাজে আমরা হতাশ। এখান থেকে উত্তোরনের জন্য একটি নির্বাচিত সরকার দরকার। যেখানে ধর্ষণের অভিযুক্ত রয়েছে, সুস্পষ্ট অভিযোগ রয়েছে তবুও বিচারে এত দীর্ঘসূত্রতা আমাদের হতাশ করছে। আমরা ধর্ষকের প্রকাশ্য শাস্তি চাই।

বক্তারা আরো বলেন, এর আগে আমাদের বোন তনু ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে নিয়মিত ন্যাক্কারজনক ধর্ষণের ঘটনা ঘটেই চলছে কিন্তু আমরা উপযুক্ত বিচার দেখতে পাইনি। বিচারহীনতার এই সংস্কৃতির কারণেই আমাদের ছোট বোন আছিয়ার উপর পাশবিক নির্যাতনের সুযোগ তৈরি হয়েছে। তনুর বিচার আমরা পাইনি, এই আছিয়ার বিচার পাবো কিনা সেটাও নিশ্চিত না। ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি বাস্তবায়নের দাবী জানাচ্ছি। ধর্ষকের এমন শাস্তির দাবি জানাচ্ছি যাতে বাংলাদেশে আর কেও ধর্ষণের সাহস না পায়।

মানববন্ধনে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের হাতে My Body My Right, Stop The Violence End The Fight, ঘরে বাইরে কর্মক্ষেত্রে, নারী থাকুক নির্ভয়ে; ধর্ষকের ঠিকানা এই বাংলায় হবে না; আমার বোনের কান্না, আর না আর না; ধর্ষকেএ ঠিকানা এই বাংলায় হবে না; উই ওয়ান্ট জাস্টিস; আমার বোন ধর্ষিত কেন, ইন্টেরিম জবাব দে; ধর্ষকের কোনো ক্ষমা নাই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই; তনু, তানিয়া নুসরাত, আছিয়া তারপর কে? ইত্যাদি প্ল্যাকার্ড দেখা যায়।

এবিষয়ে শাখা ছাত্রদলের আহবায়ক সাহেদ আহম্মেদ বলেন, সংস্কারের নামে দেশে টালবাহানা চলছে। বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে আমার মা বোনেরা হয়রানির শিকার হচ্ছে। আমার মা বোনেরা যার যার স্বাধীনভাবে পোশাক পড়বে কেও তাতে বাধা দিতে পারবে না। অনতিবিলম্ব আমরা একটি নিপিড়ন মুক্ত বাংলাদেশ চাই।

এআই