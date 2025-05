মাভাবিপ্রবিতে মানসিক স্বাস্থ্য ও আত্মহত্যা প্রতিরোধ বিষয়ক সেমিনার ২১ মে

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (মাভাবিপ্রবি) আগামী ২১ মে (বুধবার) দুপুর ২টা থেকে ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে “Mental Health Awareness Talk for Suicide Prevention & Recognition Ceremony” শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩য় একাডেমিক ভবনের সেমিনার রুমে অনুষ্ঠেয় এই সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. আনোয়ারুল আজীম আখন্দ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকবেন শিক্ষার্থী কল্যাণ ও পরামর্শদান কেন্দ্রের পরিচালক প্রফেসর ড. মো. ফজলুল করিম।

সেমিনারে আলোচক হিসেবে থাকবেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ড. মেজর আবদুল ওহাব (অবঃ), তিনি ‘Crisis Intervention Strategies: How to Respond Effectively to Students in Distress’ বিষয়ে আলোচনা করবেন। এছাড়া সুমাইয়া তামান্না ‘Building a Culture of Care & Safe Campus’ এবং সুমাইয়া তাসনিম ‘Understanding Mental Health & Recognizing Warning Signs to Prevent Suicide’ বিষয়ে বক্তব্য রাখবেন। পাশাপাশি সেমিনারের থাকছে- তৎক্ষনাউ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ, পুরষ্কার বিতরণী সহ নানা আয়োজন।

সেমিনারটি যৌথভাবে আয়োজন করছে MBSTU Reader Zone এবং Socchar Students’ Network (SSN), MBSTU Chapter। রিফ্রেশমেন্ট স্পনসর হিসেবে থাকছে দেশবন্ধু গ্রুপ। মিডিয়া পার্টনার হিসেবে থাকছে দৈনিক কালবেলা ও দৈনিক নয়াদিগন্ত। আয়োজকদের মতে, মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি আত্মহত্যা প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখাই এ আয়োজনের মূল লক্ষ্য।

এসআর