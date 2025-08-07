এইমাত্র
    আজ বৃহস্পতিবার, ৩০ শ্রাবণ, ১৪৩২ | ১৪ আগস্ট, ২০২৫
    দেশজুড়ে

    কালিয়াকৈরে যুবলীগের সাবেক সহ-সভাপতি গ্রেফতার

    মো. দেলোয়ার হোসেন, কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৪ আগস্ট ২০২৫, ০৩:৩৬ পিএম
    কালিয়াকৈরে যুবলীগের সাবেক সহ-সভাপতি গ্রেফতার

    গাজীপুরের কালিয়াকৈর বিশেষ অভিযান চালিয়ে পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের সাবেক সহ-সভাপতি আশিকুজ্জামান বকুলকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

    বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) মধ্যরাতে মাটিকাটা রেললাইন এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

    পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে দায়ের করা মামলার আসামি হিসেবে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

    কালিয়াকৈর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি-অপারেশন) জোবায়ের আহমেদ বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘আশিকুজ্জামান বকুলের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে তাকে আদালতে পাঠানো হবে।’

    গাজীপুর যুবলীগ গ্রেফতার

