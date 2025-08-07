এইমাত্র
    আইন-আদালত

    প্রধান বিচারপতির সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৪ আগস্ট ২০২৫, ০৪:০০ পিএম
    ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ ও ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন। ছবি: সংগৃহীত

    বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত আমেরিকার ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন।

    আজ বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিচারপতির বাসভবনে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। কালবেলাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে সংশ্লিষ্ট একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্র।

    বৈঠকটি চলমান অবস্থায় রয়েছে এবং এতে দ্বিপক্ষীয় বিচারিক সহযোগিতা, মানবাধিকার সংরক্ষণ এবং আইনের শাসনসংক্রান্ত বিষয়াবলি আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

    এর আগে, গত মঙ্গলবার রাজধানীর গুলশানে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজের সঙ্গে বৈঠক করেন যুক্তরাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন।

