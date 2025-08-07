ফরিদপুরে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ৩, আহত ১৫

ফরিদপুরের ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে কানাইপুর নতুন ব্রিজের ওপর দুই যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ১৫ জন। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
দুর্ঘটনার পর মহাসড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা দ্রুত উদ্ধার অভিযান চালিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করেন।
স্থানীয়রা জানান, যশোর থেকে ঢাকাগামী রয়েল এক্সপ্রেস এবং ঢাকা থেকে চুয়াডাঙ্গাগামী দর্শনা ডিলাক্স বাসের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলেই একজন নারী এবং হাসপাতালে নেওয়ার পর দুজন পুরুষ মারা যান।
আহতদের ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে প্রাথমিকভাবে হতাহতদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।
করিমপুর হাইওয়ে থানার ওসি মো. সালাউদ্দিন চৌধুরী জানান, ‘দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে এক নারী ও হাসপাতালে নেওয়ার পর দুইজন পুরুষ নিহত হয়েছেন। আহতদের চিকিৎসা চলছে।’
ফরিদপুর ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন কর্মকর্তা মো. নজরুল ইসলাম বলেন, ‘দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ১৫ জন আহত হয়েছেন। আমরা দ্রুত তাদের হাসপাতালে পাঠাই।’
