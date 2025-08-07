চুপিসারে বাগদান সারলেন শচীনপুত্র, পাত্রী কে?

জীবনের নতুন ইনিংসে পা রাখলেন কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকারের ছেলে অর্জুন টেন্ডুলকার।
বুধবার (১৩ আগস্ট) ঘরোয়া আয়োজনে মুম্বাইয়ের পরিচিত ব্যবসায়ী রবি ঘাইয়ের নাতনি সানিয়া চন্দোকের সঙ্গে বাগদানের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে দুই পরিবারের ঘনিষ্ঠ স্বজনরা উপস্থিত ছিলেন ।
সানিয়ার পরিবার মুম্বাইয়ের হোটেল ও খাদ্য শিল্পে সুপরিচিত। ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল এবং জনপ্রিয় আইসক্রিম ব্র্যান্ড ‘ব্রুকলিন ক্রিমারি’-এর মালিক ঘাই পরিবার। সেই পরিবারেরই জামাই হলেন ২৫ বছর বয়সী অর্জুন।
বাঁহাতি পেসার হিসেবে পেশাদার ক্রিকেট খেলছেন অর্জুন। আইপিএলে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন, আর ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলেন গোয়ার হয়ে। ইতিমধ্যে ১৭টি প্রথম শ্রেণির এবং ১৮টি লিস্ট ‘এ’ ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে তার ঝুলিতে। ব্যাট হাতেও তিনি বেশ কার্যকর।
অন্যদিকে সানিয়া নিজেও একজন উদ্যোক্তা। পারিবারিক ব্যবসার পাশাপাশি পরিচালনা করছেন নিজের একাধিক প্রতিষ্ঠান। অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন পছন্দ করেন তিনি এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও কম সক্রিয়।
দুই পরিবারের সম্মতিতেই এই সম্পর্ককে পরিণয়ে রূপ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। জানা গেছে, বেশ কিছুদিন ধরেই সম্পর্কে ছিলেন অর্জুন ও সানিয়া।
এইচএ