বরিশালে মাদ্রাসা ভবনের নির্মাণে বড় ধরনের অনিয়ম

বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার গরঙ্গল দাখিল মাদ্রাসার চারতলা ভবনের নির্মাণকাজে ব্যাপক অনিয়ম ও কারচুপির অভিযোগ উঠেছে মেসার্স কোহিনুর এন্টারপ্রাইজ নামের একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। এ বিষয়ে স্থানীয়দের লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে ইউএনও ঘটনা স্থল পরিদর্শন করেছেন।
জানা গেছে, শিক্ষা অধিদপ্তরের অর্থায়নে ৩ কোটি ২৬ লাখ টাকা ব্যয়ে গৌরনদী উপজেলার গরঙ্গল দাখিল মাদ্রাসার চারতলা ভবনের নির্মাণকাজ পান মেসার্স কোহিনুর এন্টারপ্রাইজ নামের একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। কার্যাদেশ পেয়ে প্রতিষ্ঠানটি ২০১৮ সালে ভবন নির্মাণকাজ শুরু করে।
মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতি রেজা হাসান রাহাদ ও গৌরনদী উপজেলা ছাত্রদল যুগ্ম আহবায়ক মো. তারেক আহসানসহ স্থানীয় একাধিক ব্যক্তি অভিযোগ করে বলেন, নির্মাণাধীন ভবনের রেলিংয়ে ৪টি করে ১০ মিলি রড দেয়ার কথা থাকলেও মাত্র ২টি রড দিয়ে রেলিং নির্মাণ করেছে। এছাড়া ফ্লোরে সিডিউলের চেয়ে বেশি ফাঁক রেখে রড ব্যবহার করা হয়েছে।
অভিযোগ রয়েছে, অনিয়ম ও কারচুপি ধামাচাপা দিতে উপ-সহকারী প্রকৌশলী (এসও) ও মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সদস্যদের না জানিয়ে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান অধিকাংশ কাজ রাতের আঁধারে সিডিউল বহির্ভূতভাবে ২-৩ গুণ বেশি ফাঁক রেখে রড বেঁধে ভবনের নিচতলার ফ্লোর ঢালাই দেওয়া হয়েছে।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা প্রশাসক রিফাত আরা মৌরি জানান, ‘ঘটনা স্থল পরিদর্শন করে রেলিং ও নিচতলার ফ্লোরের অনিয়ম ও কারচুপি করার সত্যতা পাওয়া গেছে। অনিয়মের স্থানে ভেঙে নতুন করে নির্মাণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।’
এ বিষয়ে জানতে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের গৌরনদীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-সহকারী প্রকৌশলী মো. মানজিল আলমের মুঠোফোনে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি তা রিসিভ করেননি।
জেলা সহকারী শিক্ষা প্রকৌশলী মো. আক্তারুজ্জামান বলেন, ‘আমাদের না জানিয়ে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লোকেরা তিনতলার রেলিংয়ে ২টি করে রড দিয়ে ঢালাই দিয়েছে এবং ফ্লোরে কিছু অনিয়মভাবে ঢালাই দেওয়া হয়েছে। যা ভেঙে নতুন করে নির্মাণ করা হবে।’
ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মালিক মেহেদী হাসান বলেন, ‘নির্মাণাধীন ভবনের অনিয়ম ও কারচুপির অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। শ্রমিকরা কিছু টাকা পাওয়ার কারণে মিথ্যা অভিযোগ রটাচ্ছে।’
আরডি