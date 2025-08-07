এইমাত্র
  • পাকিস্তানের বিপক্ষে হার দিয়ে অস্ট্রেলিয়া মিশন শুরু বাংলাদেশের
  • ডাকসু নির্বাচনে এখন পর্যন্ত মনোনয়ন নিলেন ৪২ প্রার্থী
  • সাঈদীকে নিয়ে জামায়াত আমিরের বিবৃতি
  • ফরিদপুরে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ৩, আহত ১৫
  • প্রধান বিচারপতির সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ
  • নাটকীয় প্রত্যাবর্তনে প্রথম সুপার কাপ জিতলো পিএসজি
  • আমার মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ঘুষ খেলে ফাঁসিতে ঝোলাব: ধর্ম উপদেষ্টা
  • আজ ১১ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়
  • আশুলিয়ায় বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ
  • দেশে স্বর্ণ ও রুপার আজকের বাজারদর
    • আজ বৃহস্পতিবার, ৩০ শ্রাবণ, ১৪৩২ | ১৪ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    বরিশালে মাদ্রাসা ভবনের নির্মাণে বড় ধরনের অনিয়ম

    মোল্লা ফারুক হাসান, গৌরনদী (বরিশাল) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৪ আগস্ট ২০২৫, ০৫:৫৬ পিএম
    মোল্লা ফারুক হাসান, গৌরনদী (বরিশাল) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৪ আগস্ট ২০২৫, ০৫:৫৬ পিএম

    বরিশালে মাদ্রাসা ভবনের নির্মাণে বড় ধরনের অনিয়ম

    মোল্লা ফারুক হাসান, গৌরনদী (বরিশাল) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৪ আগস্ট ২০২৫, ০৫:৫৬ পিএম

    বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার গরঙ্গল দাখিল মাদ্রাসার চারতলা ভবনের নির্মাণকাজে ব্যাপক অনিয়ম ও কারচুপির অভিযোগ উঠেছে মেসার্স কোহিনুর এন্টারপ্রাইজ নামের একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। এ বিষয়ে স্থানীয়দের লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে ইউএনও ঘটনা স্থল পরিদর্শন করেছেন।

    জানা গেছে, শিক্ষা অধিদপ্তরের অর্থায়নে ৩ কোটি ২৬ লাখ টাকা ব্যয়ে গৌরনদী উপজেলার গরঙ্গল দাখিল মাদ্রাসার চারতলা ভবনের নির্মাণকাজ পান মেসার্স কোহিনুর এন্টারপ্রাইজ নামের একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। কার্যাদেশ পেয়ে প্রতিষ্ঠানটি ২০১৮ সালে ভবন নির্মাণকাজ শুরু করে।

    মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতি রেজা হাসান রাহাদ ও গৌরনদী উপজেলা ছাত্রদল যুগ্ম আহবায়ক মো. তারেক আহসানসহ স্থানীয় একাধিক ব্যক্তি অভিযোগ করে বলেন, নির্মাণাধীন ভবনের রেলিংয়ে ৪টি করে ১০ মিলি রড দেয়ার কথা থাকলেও মাত্র ২টি রড দিয়ে রেলিং নির্মাণ করেছে। এছাড়া ফ্লোরে সিডিউলের চেয়ে বেশি ফাঁক রেখে রড ব্যবহার করা হয়েছে।

    অভিযোগ রয়েছে, অনিয়ম ও কারচুপি ধামাচাপা দিতে উপ-সহকারী প্রকৌশলী (এসও) ও মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সদস্যদের না জানিয়ে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান অধিকাংশ কাজ রাতের আঁধারে সিডিউল বহির্ভূতভাবে ২-৩ গুণ বেশি ফাঁক রেখে রড বেঁধে ভবনের নিচতলার ফ্লোর ঢালাই দেওয়া হয়েছে।

    উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা প্রশাসক রিফাত আরা মৌরি জানান, ‘ঘটনা স্থল পরিদর্শন করে রেলিং ও নিচতলার ফ্লোরের অনিয়ম ও কারচুপি করার সত্যতা পাওয়া গেছে। অনিয়মের স্থানে ভেঙে নতুন করে নির্মাণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।’

    এ বিষয়ে জানতে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের গৌরনদীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-সহকারী প্রকৌশলী মো. মানজিল আলমের মুঠোফোনে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি তা রিসিভ করেননি।

    জেলা সহকারী শিক্ষা প্রকৌশলী মো. আক্তারুজ্জামান বলেন, ‘আমাদের না জানিয়ে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লোকেরা তিনতলার রেলিংয়ে ২টি করে রড দিয়ে ঢালাই দিয়েছে এবং ফ্লোরে কিছু অনিয়মভাবে ঢালাই দেওয়া হয়েছে। যা ভেঙে নতুন করে নির্মাণ করা হবে।’

    ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মালিক মেহেদী হাসান বলেন, ‘নির্মাণাধীন ভবনের অনিয়ম ও কারচুপির অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। শ্রমিকরা কিছু টাকা পাওয়ার কারণে মিথ্যা অভিযোগ রটাচ্ছে।’

    আরডি

    ট্যাগ :

    বরিশাল মাদ্রাসা নির্মাণ কাজ অনিয়ম

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…