নেতানিয়াহুর ‘বৃহৎ ইসরায়েল’ পরিকল্পনার তীব্র নিন্দা কাতারের

ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর তথাকথিত ‘গ্রেটার ইসরায়েল’ ধারণার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে কাতার। কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানায়, এই মন্তব্য ইসরায়েলের ‘অহংকারপূর্ণ’ নীতিরই সম্প্রসারণ, যা এই অঞ্চলের সংকটকে আরও বৃদ্ধি করেছে। এটি রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব এবং আন্তর্জাতিক আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন।
কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সতর্ক করে জানায়, এ ধরনের মন্তব্যের ফলে অঞ্চলে সহিংসতা ও বিশৃঙ্খলা আরও বাড়তে পারে। তারা জোর দিয়ে বলেছে, এ ধরনের উসকানিমূলক মন্তব্য আরব জাতি ও জনগণের ন্যায্য অধিকারকে খর্ব করতে পারবে না।
বিবৃতিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে একজোট হয়ে এমন ‘উসকানিমূলক আচরণের’ মোকাবিলা করে এবং একটি ন্যায়সঙ্গত, সামগ্রিক ও টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠায় সমর্থনের আহ্বান জানানো হয়েছে।
ইসরায়েলি নেতাদের ‘গ্রেটার ইসরায়েল’ পরিকল্পনা এখন অনেকটা ‘ওপেন সিক্রেট’। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এই পরিকল্পনা নিয়ে আরও বিশদ জানান ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। তিনি বলেন, গ্রেটার ইসরায়েল প্রতিষ্ঠার ‘ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক মিশন’ রয়েছে তার।
সাক্ষাৎকারে নেতানিয়াহু ইঙ্গিত দেন, এই পরিকল্পনায় বর্তমান ইসরায়েল ভূখণ্ডের সঙ্গে একীভূত করা হবে ভবিষ্যৎ ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের জন্য নির্ধারিত এলাকাগুলোও এবং সম্ভবত বর্তমান জর্ডান ও মিশরের কিছু এলাকাও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সূত্র : ডন ও আল-জাজিরা।
