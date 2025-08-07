সিরাজদিখানে ১৩ বছরের কিশোরী ধর্ষণে ৭২ বছরের বৃদ্ধ গ্রেফতার

মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখানে ১৩ বছরের এক কিশোরীকে ধর্ষণ ও গর্ভপাত করানোর অভিযোগে ৭২ বছর বয়সী বৃদ্ধকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তার নাম আতাউল্লাহ বেপারী।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলার সিরাজদিখান উপজেলার মধ্যপাড়া গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে ওই বৃদ্ধকে গ্রেফতার করে সিরাজদিখান থানা পুলিশ। এর আগে ধর্ষণের শিকার কিশোরীর মা বাদী হয়ে সিরাজদিখান থানায় মামলা দায়ের করেন।
পুলিশ জানান, উপজেলার কাঠালতলী গ্রামের ওই কিশোরী সদাই কেনাকাটার জন্য পার্শ্ববর্তী মধ্যপাড়া গ্রামের একটি দোকানে যাওয়া-আসা করতো। আর দোকানে যাওয়া-আসার মধ্যেই বৃদ্ধের সঙ্গে কিশোরীর পরিচয় হয়। চলতি বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারী দোকানে যাতায়াতের পথে মধ্যপাড়া গ্রামের মোস্তফাগঞ্জ মাদরাসা সংলগ্ন একটি পাটক্ষেতের পাশে নিয়ে কিশোরীকে ধর্ষণ করে ওই বৃদ্ধ। এসময় কিশোরীকে ভয়ভীতি দেখিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। এতে কিশোরী তার পরিবারকে ঘটনা না বলে মুখ বন্ধ করে থাকে। পরবর্তীতে কিশোরী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে শারীরিক অবস্থার পরিবর্তনের কারণে কিশোরী তার পরিবারকে ঘটনা খুলে বলে। কিন্তু ৬ মাসের অন্তঃসত্ত্বা হওয়ায় কিশোরীকে ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে গর্ভপাত ঘটানো হয়। বর্তমানে ওই কিশোরী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।
সিরাজদিখান থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আবু বকর সিদ্দিক বলেন, বৃহস্পতিবার দুপুর ১ টার দিকে কিশোরীর মা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করা হয়। পরে অভিযুক্ত বৃদ্ধকে গ্রেফতার করা হয়।
এনআই