নেত্রকোনায় কাজ করার সময় দেয়াল ধসে তিন শ্রমিকের মৃত্যু, আহত আরো দুইজন

    • আজ বৃহস্পতিবার, ৩০ শ্রাবণ, ১৪৩২ | ১৪ আগস্ট, ২০২৫
    মির্জা হৃদয় সাগর, নেত্রকোনা প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৪ আগস্ট ২০২৫, ০৬:৪৪ পিএম
    নেত্রকোনায় বিএডিসি সেচ বিভাগের পরিত্যক্ত ভবনের বিল্ডিং ভাঙার কাজের সময় দেয়াল ধসে তিন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত আরও দুইজনকে নেত্রকোনা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

    বৃহস্পতিবার(১৪ আগস্ট) বিকেলে নেত্রকোনা শহরের বিএডিসি সেচ অফিসের ভিতরে পরিত্যক্ত শেষ ভবন ভাঙার সময় এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। খবর পেয়ে নেত্রকোনা ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা গিয়ে দেয়ালের নীচ থেকে তাদের উদ্ধার করেন।

    প্রত্যক্ষদর্শী ও এলাকাবাসীরা বলেন, কয়েকদিন ধরে পুরাতন ভবনগুলো ভাঙার কাজ করছিল শ্রমিকরা। আজ কাজ করার সময় হঠাৎ করে উপরের ছাদ ভেঙে পড়ে যায়। এতে তিনজন ঘটনাস্থলে মারা যান, বাকি দুজনকে উদ্ধার করে নেত্রকোনা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়।

    নিহতরা হলেন মো: দিপু মিয়া (৪০), মো: হান্নান মিয়া (৪০), মো: ছালাম মিয়া (৪০)। আহতরা হলেন হাসান মিয়া (৩৬) ও সাইকুল মিয়া (৩৪)।

    নেত্রকোনা ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক হাফিজুর রহমান জানান, একটি পরিত্যক্ত ভবনের ভাঙনের কাজ করছিলেন নয়জন শ্রমিক। এক পর্যায়ে পুরো ভবন ধসে পড়ে। এতে কয়েকজন শ্রমিক নীচে চাপা পড়ে। খবর পেয়ে দ্রুত এসে তিনজনকে দেয়াল ধসের নীচ থেকে উদ্ধার করা হয়। দুইজনকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

    এ ব্যাপারে নেত্রকোনা মডেল থানার ওসি কাজী শাহনেওয়াজ জানান, তাদের একটি পরিত্যক্ত বিল্ডিং সভা করে কমিটির মাধ্যমে টেন্ডার দিয়েছে। এখন এটি ঠিকাদার ভাঙবে। কিন্তু খবর পেলাম, এটি ভাঙার সময় তিনজন শ্রমিক নীচে পড়ে মারা গেছেন।

