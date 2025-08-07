এইমাত্র
    শিক্ষাঙ্গন

    ঢাবির সাথে চূড়ান্তভাবে সম্পর্কচ্ছেদ হলো সাত কলেজের

    এস এম মঈন, সরকারি বাঙলা কলেজ প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৪ আগস্ট ২০২৫, ০৬:১৮ পিএম
    ঢাবির সাথে চূড়ান্তভাবে সম্পর্কচ্ছেদ হলো সাত কলেজের

    ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে(ঢাবি) অধীভুক্ত সরকারি সাত কলেজের সব ধরণের দায়িত্ব প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরকারি সাত কলেজের সম্মানজনক পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

    বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সভাকক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসনের কাছে সাত কলেজের প্রশাসনিক, একাডেমিক ও আর্থিক দায়িত্ব এবং ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তীচ্ছু শিক্ষার্থীদের তথ্য, ছবি ও ভর্তি পরীক্ষার ফি সম্পর্কিত তথ্য হস্তান্তর করা হয়।

    ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সভাকক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসক অধ্যাপক এ কে এম ইলিয়াসের কাছে এসব দায়িত্ব ও তথ্য হস্তান্তর করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান।

    দায়িত্ব হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ, অনলাইন ভর্তি কমিটির আহ্বায়ক, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তা এবং সাত কলেজের অধ্যক্ষরা।

    উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান এই পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির সার্বিক সাফল্য কামনা করেন।

    এই হস্তান্তরের মাধ্যমে সরকারি সাত কলেজের নিয়ন্ত্রণ প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অধীনে স্বাধীনভাবে পরিচালিত হবে।

