পাকিস্তানের বিপক্ষে হার দিয়ে অস্ট্রেলিয়া মিশন শুরু বাংলাদেশের

টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজের উদ্বোধনী ম্যাচে পাকিস্তান শাহিনদের বিপক্ষে ৭৯ রানের বড় ব্যবধানে হেরেছে বাংলাদেশ ‘এ’ দল।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) ডারউইনে টস জিতে আগে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ২২৭ রান করেছে পাকিস্তান শাহিনস। জবাবে বাংলাদেশ ‘এ’ দল থামে মাত্র ১৪৮ রানে।
পাকিস্তানের হয়ে খাওয়াজা নাফে, ইয়াসির খান ও আব্দুল সামাদ খেলেন ঝোড়ো ইনিংস। ওপেনিংয়ে নাফে ৩১ বলে ৬১ ও ইয়াসির ৪০ বলে ৬২ রান করেন। উদ্বোধনী জুটিতে আসে ১১৮ রান। এরপর সামাদ ২৩ বলে ৫৬ রানের হার না মানা ইনিংস খেলেন। শেষ দিকে ইরফান খান ১২ বলে করেন ২৫ রান।
বাংলাদেশের হয়ে একটি করে উইকেট নেন রাকিবুল হাসান, হাসান মাহমুদ ও মাহফুজুর রহমান রাব্বি।
২২৮ রানের লক্ষ্য তাড়ায় শুরুতেই ধাক্কা খায় বাংলাদেশ। ওপেনার নাইম শেখ ফিরে যান মাত্র ৫ রানে। এরপর সাইফ হাসান ও জিসান আলম মিলে চেষ্টা করেন ঘুরে দাঁড়াতে। তাদের জুটিতে আসে ৮৬ রান। জিসান ১৭ বলে ৩৩ রান করে ফিরলে ভাঙে জুটি। এরপর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারায় দলটি।
সাইফ হাসান ৩২ বলে করেন সর্বোচ্চ ৫৭ রান। অধিনায়ক নুরুল হাসান সোহান করেন ২২ রান। বাকিরা কেউ দুই অঙ্কেও পৌঁছাতে পারেননি।
পাকিস্তানের হয়ে সাদ মাসুদ ও ফয়সাল আকরাম নেন তিনটি করে উইকেট। দুটি শিকার করেন ওয়াসিম জুনিয়র।
সংক্ষিপ্ত স্কোর-
পাকিস্তান শাহিনস- ২২৭/৪ (২০.০ ওভার) (নাফে ৬১, ইয়াসির ৬২, সামাদ ৫৬*; হাসান ১/৩৪)
বাংলাদেশ ‘এ’ দল- ১৪৮/১০ (১৬.৫ ওভার) (জিসান ৩৩, সাইফ ৫৭, সোহান ২২; আকরাম ৩/১৯, সাদ ৩/৩০, ওয়াসিম ২/২৪
আরডি