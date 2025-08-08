জাভার কয়েকটি স্কুলে বিনামূল্যের খাবার খেয়ে অসুস্থ অন্তত ৩৬৫

ইন্দোনেশিয়ার সেন্ট্রাল জাভার স্রাগেন শহরে কয়েকটি স্কুলে বিনামূল্যের খাবার খেয়ে অন্তত ৩৬৫ জন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দূষিত খাবারের নমুনা পরীক্ষার জন্য ল্যাবে পাঠানো হয়েছে এবং প্রয়োজন হলে সরকারের পক্ষ থেকে চিকিৎসার খরচ বহন করা হবে। খবর দ্য স্ট্রেইটস টাইমসের।
সম্ভাব্য দূষিত খাবারের মধ্যে ছিল হলুদের ভাত, অমলেট, ভাজা টেম্পেহ, শসা-লেটুস সালাদ, আপেলের স্লাইস এবং দুধ—যা একটি কেন্দ্রীয় রান্নাঘরে প্রস্তুত হয়ে কয়েকটি স্কুলে সরবরাহ করা হয়েছিল।
দেশটির প্রেসিডেন্ট প্রাবোও সুবিয়ান্তোর চালু করা স্কুলভিত্তিক বিনামূল্যের খাবার কর্মসূচি জানুয়ারিতে শুরু হওয়ার পর থেকেই দেশজুড়ে একাধিক খাদ্যে বিষক্রিয়ার ঘটনা ঘটেছে, যাতে এখন পর্যন্ত এক হাজারেরও বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পরীক্ষার ফল না আসা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট রান্নাঘর থেকে খাবার বিতরণ বন্ধ থাকবে।
এবি