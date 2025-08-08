সাংবাদিক তুহিন হত্যাকাণ্ডের এক সপ্তাহ পর একই স্থানে ফের ছুরিকাঘাত!

গাজীপুর মহানগরের চান্দনা চৌরাস্তা সাংবাদিক তুহিন হত্যাকাণ্ডের এক সপ্তাহ পর শরবত বিক্রেতা সাদ্দাম হোসেনকে (৩০) ছুরিকাঘাত করা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) দুপুরে মহানগরীর ব্যস্ততম চান্দনা চৌরাস্তা (মসজিদ মার্কেট) এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে। গত ৭ আগস্ট একই স্থানে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে কুপিয়ে হত্যা করে সন্ত্রাসীরা।
স্থানীয়রা বলেন, মহানগরীর চান্দনা চৌরাস্তা মসজিদ মার্কেটের এলাকায় দুই যুবক সাদ্দাম হোসেন ও দেলোয়ার শরবত বিক্রি করেন। দুপুরের দিকে তাদের মধ্যে পূর্ব বিরোধের জেরে বাকবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে দেলোয়ারের সঙ্গে থাকা ছুরি দিয়ে সাদ্দামের পিঠে ও হাতে আঘাত করলে তিনি আহত হন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান। উপস্থিত লোকজন দেলোয়ারকে আটক করে পুলিশে দেয়।
গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ (জিএমপির) বাসন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিন খান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, স্থানীয়রা ছুরিকাঘাতে জড়িত দেলোয়ার হোসেনকে আটক করে পুলিশে দিয়েছে। আহত সাদ্দাম হোসেন চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় শরবত বিক্রি করে সংসার চালান। তার বিস্তারিত পরিচয় জানা যায়নি।
প্রসঙ্গত, গত ৭ আগস্ট একই স্থানে দৈনিক প্রতিদিনের কাগজের গাজীপুরের স্টাফ রিপোর্টার সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা করে সন্ত্রাসীরা।
