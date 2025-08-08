মামলার হাজিরা দিয়ে বাড়ি যাওয়ার পথে বাদীকে পিটিয়ে হত্যা

এইমাত্র
    আজ শুক্রবার, ৩১ শ্রাবণ, ১৪৩২ | ১৫ আগস্ট, ২০২৫
    দেশজুড়ে

    মোহাম্মদ বেলাল উদ্দিন, বাঁশখালী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৫ আগস্ট ২০২৫, ১০:৪১ এএম
    চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে মামলার আসামির লাঠি আঘাতে পুকুরে ডুবে মামলার বাদী মোহাম্মদ মোজাহের আলীর (৫২) মৃত্যু হয়েছে।

    বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) রাত ৮টার দিকে বাঁশখালী উপজেলার গণ্ডামারা ইউনিয়নের পূর্ব বড়ঘোনা গোলাপজান বাড়ির সামনে এ হামলার ঘটনা ঘটে।

    পূর্ব শত্রুতার জের ধরে হামলায় মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাঁশখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম।

    পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গণ্ডামারা ইউনিয়নের পূর্ব বড়ঘোনা এলাকার মোহাম্মদ কালুর ছেলে আলী হায়দারদের সাথে একই গ্রামের মোহাম্মদ শের আলী ছেলে নিহত মোজাহের আলীর মধ্যে জায়গা জমি সংক্রান্ত বিরোধ চলে আসছিল দীর্ঘদিন ধরে। সম্প্রতি মোজাহের আলী বাদী হয়ে মোহাম্মদ কালুর ছেলেদের বিরুদ্ধে দোকান লুট ও ঘরের ধানের খড় পুড়িয়ে দেয়ার অভিযোগে বাঁশখালী থানায় মামলা দায়ের করেন। ওই মামলায় মোহাম্মদ কালুর ছেলে আসামি আব্দুর রহমান জেল হাজতে রয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার জামিন হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তারও জামিন হয়নি।

    নিহত মোহাম্মদ মোজাহের আলীর ছেলে মোহাম্মদ শাকিল বলেন, উপজেলা সদর থেকে নিজ বাড়ি পূর্ব বড়ঘোনা দরফ আলী সিকদার বাড়ি যাওয়ার পথে গোলাপজান বাড়ি পুকুর পাড়ে একা পেয়ে আমার বাবার ওপর আসামিপক্ষ লাঠি দিয়ে হামলা করে। এতে লাঠির আঘাতে আমার বাবা পুকুরে পড়ে গেলে পানিতে ডুবে যায়। স্থানীয়রা পুকুর থেকে মৃত অবস্থায় তার লাশ উদ্ধার করে।

    ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন বাঁশখালী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সুধাংশু হালদার। তিনি বলেন, ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আসামি গ্রেপ্তারে সম্ভাব্য স্থানে অভিযান শুরু হয়েছে।

    এইচএ

