টঙ্গীতে মাদ্রাসার ছাদে খেলতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দগ্ধ ২ শিশু

গাজীপুরের টঙ্গীতে মাদ্রাসার ছাদে খেলতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে রোকসানা (১২) ও নুসাইফা (৮) নামে দুই কন্যা শিশু গুরুতর আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিকেলে টঙ্গীর এরশাদনগর ৫নম্বর ব্লক এলাকায় আনওয়ারা ইদ্রিস বালিকা মাদ্রাসার ছাদে এই ঘটনা ঘটে।
আহত রোকসানা এরশাদনগর ৩ নম্বর ব্লকের রাফি আহমেদের মেয়ে ও নুসাইফা একই এলাকার ৫ নং ব্লকের কাজী আরমানের মেয়ে।
স্থানীয়দের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, বৃহস্পতিবার বিকেলে মাদ্রাসাটির ছাদে খেলছিল শিশু নুসাইফা ও রোকসানা। এসময় অসাবধানতাবশত বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে চলে আসে তারা। পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে টঙ্গীর শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে প্রেরণ করেন। আহতদের মধ্যে রোকসানার শারীরিক অবস্থা গুরুতর বলে জানা গেছে।
এলাকাবাসীরা জানান, এরশাদনগরের মতো ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় বেশিরভাগ বৈদ্যুতিক সংযোগ ও তার সঞ্চালনা অরক্ষিত হওয়ায় হরহামেশাই এমন দুর্ঘটনা ঘটে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কার্যকর পদক্ষেপের দাবি জানান তারা।
এ বিষয়ে টঙ্গী পূর্ব থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আতিকুর রহমান বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ প্রেরণ করা হয়েছে।
এইচএ