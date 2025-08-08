নির্বাচনে বিশৃঙ্খলার কোনো সুযোগ নেই: ধর্ম উপদেষ্টা

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিশৃঙ্খলার কোনো সুযোগ নেই বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১১ টায় সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলার বাদাঘাট ইউনিয়নের রাজার গ্রামের শ্রী শ্রী অদ্বৈত জন্মধাম (পণতীর্থ) কেন্দ্রীয় পরিচালনা কমিটির আয়োজনে মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন।
তিনি বলেন, নির্বাচনকে সামনে রেখে কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা নেই। আশা করি ফেব্রুয়ারি মাসে সুষ্ঠু সুশৃঙ্খলভাবে উৎসব মুখর পরিবেশে নির্বাচন সম্পন্ন হবে। তার জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে। নির্বাচন হলে নির্বাচিত সরকারের হাতে আমাদের দায়িত্ব হস্তান্তর করে আমরা আমাদের পুরানো ঠিকানায় চলে যাবো।
গাজীপুর সাংবাদিক হত্যা প্রসঙ্গে ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন বলেন, 'কোনো নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা জঘন্যতম অপরাধ।' যে সকল সাংবাদিক হত্যা হয়েছে, এর সাথে জড়িতদের গ্রেফতার করা হয়েছে। আমরা আগামী দিনেও যে কোনো অপরাধ ও mob এর বিরুদ্ধে zero tolerance অনুসরণ করছি।
এর পূর্বে তিনি শ্রী শ্রী অদ্বৈতচার্য মন্দির কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন মন্দির কমিটি ও স্থানীয় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে।
বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন বলেন, 'সাম্প্রদায়িকতা ক্যান্সারের মত কাজ করে। এর থেকে আমাদের বের হতে হবে। বাংলাদেশ সকলের। সত্যতা ধর্মপরায়ণতা একটা জাতিকে আকাশে তুলে রাখে। ধর্ম ছাড়লে পাতালে চলে যাবেন। দেশের স্বার্থে আমরা ঐক্যবদ্ধ।'
মন্দির কমিটি ও স্থানীয় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সাথে মতবিনিময়কালে তিনি আরও বলেন, 'সকল ধর্মের মানুষ আমার কাছে সমান। আপনারাও আপনাদের এলাকার আপনাদের ধর্মের মানুষদের সহযোগিতা করবেন, পাশে থাকবেন।'
এ সময় সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ ইলিয়াস মিয়া, সহকারী পুলিশ সুপার জাকির হোসেন, এলজিইডি নির্বাহী প্রকৌশলী আনোয়ার হোসেন, শ্রী শ্রী অদৈত মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক অদ্বৈত রায়সহ প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তা ও মন্দিরের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।
