এইমাত্র
  • নির্বাচনে বিশৃঙ্খলার কোনো সুযোগ নেই: ধর্ম উপদেষ্টা
  • বিপদসীমার উপরে আত্রাই নদীর পানি, ৩০টি পয়েন্ট ঝুঁকিপূর্ণ
  • রাজশাহীতে একই পরিবারের ৪ জনের মরদেহ উদ্ধার
  • ভারতের যুদ্ধবিমান ধ্বংস করা পাইলটদের সর্বোচ্চ সামরিক পদক দিলো পাকিস্তান
  • ডেমরা থেকে ভোলাগঞ্জের লুট হওয়া ৪০ হাজার ঘনফুট সাদা পাথর উদ্ধার
  • বাহরাইনে পৌঁছে অনুশীলনে বাংলাদেশের যুবারা
  • নির্বাচন বৈধ না হলে তা আয়োজনের কোনো অর্থ নেই: ড. ইউনূস
  • ইসরায়েলি হামলায় গাজা যেন ‘নিষ্প্রাণ ধ্বংসস্তূপ’, নিহত আরও ৩২
  • চিকিৎসার জন্য লন্ডন যাচ্ছেন খন্দকার মোশাররফ
  • মোহাম্মদপুরের শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী বুনিয়া সোহেলের আস্তানায় যৌথ বাহিনীর অভিযান
    • আজ শুক্রবার, ৩১ শ্রাবণ, ১৪৩২ | ১৫ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    জাতীয়

    সিলেট থেকে লুট হওয়া পাথর ঢাকায় উদ্ধার

    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ১৫ আগস্ট ২০২৫, ০৪:১০ পিএম
    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ১৫ আগস্ট ২০২৫, ০৪:১০ পিএম

    সিলেট থেকে লুট হওয়া পাথর ঢাকায় উদ্ধার

    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ১৫ আগস্ট ২০২৫, ০৪:১০ পিএম
    সংগৃহীত ছবি

    সিলেটের ভোলাগঞ্জ থেকে লুট হওয়া পাথর উদ্ধারে ঢাকার ডেমরায় যৌথ অভিযান চালিয়েছে র‍্যাব, জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তর।

    বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) সন্ধ্যা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত চলা অভিযানে প্রায় ৪০ হাজার ঘনফুট আস্ত ও ক্রাশড পাথর উদ্ধার হয়েছে বলে জানিয়েছে র‍্যাব।

    র‍্যাব-১১ এর অধিনায়ক লে. কর্নেল এইচএম সাজ্জাদ হোসেন বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে ভোলাগঞ্জ এলাকা থেকে প্রায় ২ লাখ ঘনফুট সাদা পাথর লুট হয়েছে, যার বাজারমূল্য আনুমানিক ২০০ থেকে ২৫০ কোটি টাকা। পাশাপাশি প্রায় ৬ লাখ ঘনফুট বালু লুট হয়েছে, যার মূল্য প্রায় ২৪০ কোটি টাকা।অবৈধ উত্তোলনের পর এসব পাথর স্থানীয় দয়ার বাজার, কলাবাড়ি ও ভোলাগঞ্জ ১০ নম্বর ঘাটে জমা করে বিভিন্ন ক্রাশার মেশিনে পাঠানো হয়।

    তিনি আরও বলেন, ‘আমরা সংবাদ পাই সেই পাথর এখানেও আছে। তারই ভিত্তিতে ডেমরা সুকুরশী এলাকায় প্রায় ৪০ হাজার ঘনফুট আস্ত ও ক্রাশড সাদা পাথর উদ্ধার করা হয়। এ সময় ঢাকা জেলা প্রশাসন এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।’

    এদিকে আজ সকালে র‍্যাব-১১ এর মিডিয়া অফিসার সহকারী পুলিশ সুপার মোর্শেদ জানান, পাথরগুলো যারা কিনে এনেছে তাদের কাউকেই পাওয়া যায়নি। পাথরগুলো ভোলাগঞ্জে ফেরত পাঠানোর কাজ চলছে। সেখানে পরিবেশ অধিদপ্তর কাজ করছে।

    এমআর-২

    ট্যাগ :

    সিলেট লুট পাথর উদ্ধার

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…