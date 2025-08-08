চুয়াডাঙ্গায় গাঁজাসহ মাদক কারবারি গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে গাঁজাসহ এক মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে।
আজ শুক্রবার (১৫ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্স প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার মাদক কারবারি ইমদাদুল (৪৫) জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানার কুড়ুলগাছী গ্রামের মৃত কেয়ামত আলীর ছেলে।
জেলা পুলিশ সাংবাদিকদের জানান, চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা (বিপিএম-সেবা)'র দিকনির্দেশনায় শুক্রবার সকাল ৭ টার দিকে সদর থানার হাটকালুগঞ্জ পুলিশ লাইন্স প্রাথমিক বিদ্যালয় গেটের সামনে পাঁকা রাস্তার উপর মাদক বিরোধী বিশেষ অভিযান চালানো হয়। এসময় ডিবি পুলিশ ২ কেজি ৫০০ গ্রাম গাঁজাসহ ইমদাদুলকে গ্রেপ্তার করে। পরে গ্রেপ্তারকৃত মাদক কারবারির বিরুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়।
এইচএ