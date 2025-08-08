সরিষাবাড়ীতে আ.লীগ নেতা গ্রেপ্তার

জামালপুরের সরিষাবাড়ীতে নাশকতা মামলায় আ.লীগ নেতা আশেক মাহমুদ (৫০) নামে এক মেম্বারকে গ্রেপ্তার করেছে সরিষাবাড়ী থানা পুলিশ।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) দুপুরে গ্রেপ্তারকৃত আসামিকে আদালতে পাঠানো হয়।
গ্রেপ্তারকৃত আশেক মাহমুদ কামরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সদস্য ও বড়বাড়ীয়া গ্রামের মৃত মনসুর আলীর ছেলে।
পুলিশ ও মামলার সূত্রে জানা যায়, '২০২৪ সালে আগস্ট মাসে ছাত্র আন্দোলনের চলমান সময়ে ৪ আগস্ট শিমলা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ছাত্রদের মিছিলে অস্ত্র নিয়ে নাশকতার চেষ্টা করেন আ.লীগ নেতা আশেক মাহমুদ। পরবর্তীতে সেই মামলায় বৃহস্পতিবার রাত ১১টার দিকে আরামনগর বাজার এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।
সরিষাবাড়ী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. রাসেদুল হাসান বলেন, 'নাশকতার অভিযোগে আশেক মাহমুদকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আজ দুপুরে তাকে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়।
এইচএ