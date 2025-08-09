সুনামগঞ্জে দুই পক্ষের সংঘর্ষে ২ জন নিহত

ফুটবল খেলা কেন্দ্র করে সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজার উপজেলার দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় ২ জন নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন- লক্ষ্মীপুর গ্রামের বাসিন্দা বীরাঙ্গনা কাঁকন বিবির মেয়ের জামাই আব্দুল মতিন ও একই গ্রামের আব্দুল মান্নানের ছেলে আকবর।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) বিকালে লক্ষ্মীপুর ইউনিয়নে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন ২০ জন। নিহতের ঘটনায় এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে।
পুলিশ ও স্থানীয় এলাকা বাসীর সাথে কথা বলে জানা গেছে, উপজেলার লক্ষ্মীপুর ইউনিয়নে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে সংঘর্ষে আব্দুল মতিন ও আকবর গুরুতর আহত হন। এ সময় স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়। সংঘর্ষে আহতদের দোয়ারাবাজার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
দোয়ারাবাজার থানার ওসি জাহিদুল হক নিহতের সত্যতা নিশ্চিত করে জানিয়েছেন, এখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। পরিস্থিতি শান্ত রাখতে পুলিশ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।
এনআই