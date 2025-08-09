কালিয়াকৈরে পৃথক স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে শুক্রবার (১৫ আগস্ট) সকালে ও দুপুরে পৃথক দুটি স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় মাদ্রাসা শিক্ষার্থীসহ দুইজন নিহত হয়েছেন। খবর পেয়ে নাওজোর হাইওয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করেছে।
নিহতরা হলেন, মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার স্বল্প নন্দপুর গ্রামের তুষ্ট চরন মণ্ডলের ছেলে গৌরাঙ্গ চন্দ্র মণ্ডল (৫৬) এবং গাইবান্ধার পলাশবাড়ী উপজেলার নন্দপুর গ্রামের আনসার আলীর ছেলে সৈকত হাসান (১৩)।
পুলিশ জানায়, সকালে গৌরাঙ্গ চন্দ্র মণ্ডল মোটরসাইকেলে করে মানিকগঞ্জ থেকে গাজীপুরের মাওনা যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে কালিয়াকৈর-মাওনা আঞ্চলিক সড়কের ফুলবাড়িয়া বড়চালা এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মালবাহী পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।
অন্যদিকে, উপজেলার বাইপাশ সাহেব বাজার এলাকায় ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের উড়ালসেতুর নিচে রাস্তা পার হওয়ার সময় অজ্ঞাত একটি বাসের চাপায় গুরুতর আহত হন মাদ্রাসা শিক্ষার্থী সৈকত হাসান। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত সৈকত বাবা-মায়ের সঙ্গে বোডঘর এলাকায় বসবাস করতেন এবং স্থানীয় একটি মাদ্রাসায় পড়াশোনা করতেন।
নাওজোর হাইওয়ে থানার ওসি শওগাত উল আলম বলেন, মাওনা আঞ্চলিক সড়কে নিহত মোটরসাইকেল চালকের লাশ ফুলবাড়িয়া ফাঁড়ি পুলিশ উদ্ধার করেছে। আর বাইপাশ এলাকায় নিহত মাদ্রাসা ছাত্রের লাশ উদ্ধার করে স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
এনআই