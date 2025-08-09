বাজিতপুরে নিখোঁজের ৫ দিন পর যুবকের গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার

কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর থেকে নিখোঁজের ৫ দিন পর মেঘনা নদীতে ভাসমান অবস্থায় রাকিব (২৭) নামে এক যুবকের গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) দুপুরে জেলার ভৈরবের টোক চানপুর এলাকা দিয়ে বয়ে যাওয়া মেঘনা নদী থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত রাকিব বাজিতপুর উপজেলার কৈলাগ গ্রামের বন্দের বাড়ির মৃত শফি মিয়ার ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ১০ আগস্ট বিকেলে রাকিব বাড়ি থেকে ৫০০ টাকা নিয়ে একই উপজেলার কুকরাই গ্রামের বন্ধু শাওনের বাড়ির উদ্দেশ্যে বের হন। এরপর থেকে তিনি আর ফেরেননি। আত্মীয়-স্বজনের বাড়িসহ সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পাওয়া যায়নি। পরে গত বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বাজিতপুর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়। পরে আজ শুক্রবার দুপুরে জেলার ভৈরবের টোক চানপুর এলাকা দিয়ে বয়ে যাওয়া মেঘনা নদীতে মরদেহ ভাসতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে।
ভৈরব নৌফাঁড়ির অফিসার ইনচার্জ মো. রাশেদুজ্জামান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, শুক্রবার দুপুরে স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে রাকিবের গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কিশোরগঞ্জ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, দুর্বৃত্তরা তাকে গলা কেটে হত্যা করে নদীতে ফেলে দিয়েছে। স্বজনদের অভিযোগের ভিত্তিতে আইনি প্রক্রিয়া চলছে।
এনআই