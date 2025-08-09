এইমাত্র
  • ‘নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে নিজের ঠিকানায় ফিরে যাব’
  • ফেব্রুয়ারিতেই জাতীয় নির্বাচন, আটকানোর ক্ষমতা কারও নেই: প্রেস সচিব
  • মালয়েশিয়ার বিমানবন্দরে আটকে দেওয়া হলো ৯৮ বাংলাদেশিকে
  • পাকিস্তানে মেঘ-ভাঙা বৃষ্টিতে নিহত ২০০
  • শেখ মুজিবুর রহমান জাতির জনক নন: নাহিদ ইসলাম
  • দিল্লিতে ধসে পড়া মোঘল সম্রাট হুমায়ুনের সমাধি থেকে ৫ জনের লাশ ‍উদ্ধার
  • আ.লীগের ৬ নেতাকর্মী গ্রেপ্তার
  • প্রয়োজনে কারবালার যুদ্ধের মতো লড়াই করবো: হিজবুল্লাহ প্রধান
  • পাকিস্তানে এমআই-১৭ হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত, পাইলটসহ ৫ জন নিহত
  • দিল্লিতে ধসে পড়ল মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের সমাধি
    • আজ শনিবার, ৩১ শ্রাবণ, ১৪৩২ | ১৬ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    কোচিং সেন্টারে শোক দিবসের আয়োজনে খিচুড়ি বিতরণকালে আটক ২ শিক্ষক

    সাব্বির হোসেন, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১২:৩৯ এএম
    সাব্বির হোসেন, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১২:৩৯ এএম

    কোচিং সেন্টারে শোক দিবসের আয়োজনে খিচুড়ি বিতরণকালে আটক ২ শিক্ষক

    সাব্বির হোসেন, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১২:৩৯ এএম

    কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের অনুষ্ঠান থেকে দুই শিক্ষককে আটক করেছে পুলিশ।

    শুক্রবার (১৫ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার হোসেন্দী পূর্বপাড়া এলাকার একটি কোচিং সেন্টারে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

    আটকরা হলেন, উপজেলার হোসেন্দী পূর্বপাড়া গ্রামের আবদুল হান্নানের ছেলে সারোয়ার জাহান নাঈম (৪০)। তিনি উপজেলার জাঙ্গালিয়া ইউনিয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রভাষক। আরেকজন পাকুন্দিয়া পৌরসদরের চরপাকুন্দিয়া গ্রামের মজিদ মিয়ার ছেলে রাসেল শিকদার (৩২)। তিনি ঝাউগারচর হাজী আফসার উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক।

    পুলিশ জানায়, শুক্রবার দুপুরের দিকে উপজেলার হোসেন্দী পূর্বপাড়া এলাকার একটি কোচিং সেন্টারে শেখ মুজিবুর রহমানের ৫০তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করেছিল আওয়ামী লীগের কিছু লোকজন। মিলাদ শেষে গণভোজের জন্য রান্না করা খিচুড়ি বিতরণ করছিল তারা। পরে এমন খবর পেয়ে সেখানে অভিযান চালিয়ে দুজনকে আটক করে পুলিশ। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে অন্যরা পালিয়ে যায়।

    পাকুন্দিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাখাওয়াৎ হোসেন ঘটনার সত্যতা সময়ের কণ্ঠস্বরকে নিশ্চিত করে জানান, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

    এনআই

    ট্যাগ :

    কোচিং সেন্টার শোক দিবস আটক ২ শিক্ষক

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…