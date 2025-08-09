এইমাত্র
  • বাংলাদেশে-আফগানিস্তান সিরিজের সময়সূচি প্রকাশ
  • নোয়াখালীতে চাঁদা না দেয়ায় প্রবাসীকে কুপিয়ে জখম
  • সোনালীসহ ৩৩ ব্যাংকে জমা দেওয়া যাবে হজ ফি
  • রাজশাহীতে বিদেশি অস্ত্র-বিস্ফোরক তৈরীর সরঞ্জাম উদ্ধার, আটক ১
  • জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রায় সেনাপ্রধানের সম্প্রীতির আহ্বান
  • নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে ভুয়া র‍্যাব গ্রেফতার
  • টেকনাফে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকী পালন, সাংবাদিকসহ আটক ৬
  • ঝিনাইদহে রেল লাইন, মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবিতে মানববন্ধন
  • নেত্রকোনায় কাভার্ডভ্যান-সিএনজি সংঘর্ষ, নিহত ১
  • উখিয়ায় বসতবাড়ি থেকে ১০ ফুট লম্বা বার্মিজ অজগর উদ্ধার
    • আজ শনিবার, ১ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৬ আগস্ট, ২০২৫
    রাজধানী

    ধানমন্ডি-৩২ ও এনসিপি কার্যালয়ের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১০:২৭ এএম
    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১০:২৭ এএম

    ধানমন্ডি-৩২ ও এনসিপি কার্যালয়ের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১০:২৭ এএম

    রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বর ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কার্যালয়ের সামনে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।

    শুক্রবার (১৫ আগস্ট) দিবাগত রাত ১০টার দিকে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সংলগ্ন রাসেল স্কয়ার মোড়ে এবং রাত পৌনে ১২টার দিকে বাংলামোটরে এনসিপির কার্যালয়ের সামনে পৃথক এ ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

    জানা গেছে, ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সংলগ্ন রাসেল স্কয়ারের বাস কাউন্টারগুলোর সামনে শুক্রবার রাত ১০টার দিকে বিকট শব্দে একটি ককটেল বিস্ফোরিত হয়। পরে খবর পেয়ে কলাবাগান থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিস্ফোরিত ককটেলের অংশবিশেষ আলামত হিসেবে নিয়ে যায়। তবে এ ঘটনায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

    বিষয়টি নিশ্চিত করে কলাবাগান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফজলে আশিশ বলেন, 'রাতে খবর পেয়ে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে যাই। তবে এ ঘটনায় এখনও কাউকে আটক করা যায়নি।'

    এদিকে একই রাতে বাংলামোটর মোড়ে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কার্যালয়ের সামনে পৃথক একটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। রাত পৌনে ১২টার দিকে এনসিপির কার্যালয় রূপান্তর সেন্টারের সামনের সড়কে বিকট শব্দে ওই ককটেলটি বিস্ফোরিত হয়। রমনা থানার ডিউটি অফিসার উপপরিদর্শক (এসআই) অরুক তালুকদার ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

    অন্যদিকে পৃথক দু’টি ককটেল বিস্ফোরণের পর ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে।

    এআই

    ট্যাগ :

    ধানমন্ডি-৩২ এনসিপি কার্যালয় ককটেল বিস্ফোরণ

