ধানমন্ডি-৩২ ও এনসিপি কার্যালয়ের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ

রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বর ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কার্যালয়ের সামনে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) দিবাগত রাত ১০টার দিকে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সংলগ্ন রাসেল স্কয়ার মোড়ে এবং রাত পৌনে ১২টার দিকে বাংলামোটরে এনসিপির কার্যালয়ের সামনে পৃথক এ ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সংলগ্ন রাসেল স্কয়ারের বাস কাউন্টারগুলোর সামনে শুক্রবার রাত ১০টার দিকে বিকট শব্দে একটি ককটেল বিস্ফোরিত হয়। পরে খবর পেয়ে কলাবাগান থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিস্ফোরিত ককটেলের অংশবিশেষ আলামত হিসেবে নিয়ে যায়। তবে এ ঘটনায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।
বিষয়টি নিশ্চিত করে কলাবাগান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফজলে আশিশ বলেন, 'রাতে খবর পেয়ে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে যাই। তবে এ ঘটনায় এখনও কাউকে আটক করা যায়নি।'
এদিকে একই রাতে বাংলামোটর মোড়ে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কার্যালয়ের সামনে পৃথক একটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। রাত পৌনে ১২টার দিকে এনসিপির কার্যালয় রূপান্তর সেন্টারের সামনের সড়কে বিকট শব্দে ওই ককটেলটি বিস্ফোরিত হয়। রমনা থানার ডিউটি অফিসার উপপরিদর্শক (এসআই) অরুক তালুকদার ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
অন্যদিকে পৃথক দু’টি ককটেল বিস্ফোরণের পর ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে।
এআই