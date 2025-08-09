এইমাত্র
    আজ শনিবার, ১ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৬ আগস্ট, ২০২৫
    জয়পুরহাটে ২৪ ঘণ্টায় মিলল তিন মরদেহ

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১১:৫৯ এএম
    ফাইল ছবি

    জয়পুরহাটে পৃথক ঘটনায় গত ২৪ ঘণ্টায় তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনটি ঘটনাই হত্যা বলে প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। পুলিশ বলছে, তিনটি ঘটনার পেছনে আলাদা কোনো কারণ থাকতে পারে এবং প্রতিটির তদন্ত পৃথকভাবে চলছে।

    শুক্রবার (১৫ আগস্ট) সকালে ক্ষেতলাল উপজেলার কলিঙ্গা গ্রামের একটি ফসলি মাঠে গভীর নলকূপের ঘর থেকে নৈশপ্রহরী আবু সাঈদের (৬৪) মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তার হাত-পা বাঁধা ছিল এবং গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

    একই দিনে রাতে সদর উপজেলার জামালপুর গ্রামে শ্বশুরবাড়ি থেকে কাউছার হোসেন (৩২) নামে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

    অপরদিকে পৌর শহরের সবুজ নগর এলাকা থেকে ফারজানা আক্তার জুথি (২৮) নামের এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে।

    জয়পুরহাট সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বলেন, আলাদা তিনটি স্থান থেকে আলাদা সময়ে তিনটি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রতিটি ঘটনাতেই পৃথক মামলা হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে বিস্তারিত এখনই জানানো যাচ্ছে না।

    তিনি আরও জানান, তিনটি মরদেহই জয়পুরহাট আধুনিক জেলা হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে ও ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে ঘটনার প্রকৃত কারণ নিশ্চিত করা যাবে।

    জয়পুরহাট মরদেহ

