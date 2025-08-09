কুয়াকাটায় এক কোরাল ৩৩ হাজার টাকায় বিক্রি

কুয়াকাটা উপকূলে স্থানীয় এক জেলের জালে ধরা পড়েছে ২১ কেজি ৮'শ গ্রাম ওজনের বিশাল আকৃতির কোরাল মাছ। শনিবার (১৬ আগস্ট) সকালে কুয়াকাটা মাছ বাজারে মাছটি বিক্রি হয়।
প্রতি কেজি ১,৫৫০ টাকা দরে মাছটির দাম দাঁড়ায় প্রায় ৩৩,৭৯০ টাকা। স্থানীয় খাঁন ফিসের মাধ্যমে মাছটি ক্রয় করেন হাসিব ফিসের স্বত্বাধিকারী মো. খলিল। তবে আলামিন নামের এক জেলের ঝালে মাছটি ধরা পড়ে।
মাছটি দেখতে বাজারে ভিড় করেন অসংখ্য মানুষ। অনেকেই ছবি তুলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করেন। বাজারজুড়ে সৃষ্টি হয় উৎসবের আমেজ।
স্থানীয় জেলেরা জানান, এত বড় কোরাল সচরাচর ধরা পড়ে না। এ কারণে তারা বেশ আনন্দিত।
এ বিষয়ে কলাপাড়া উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা অপু সাহা বলেন, ‘কোরাল মাছ বাংলাদেশের একটি দামী ও জনপ্রিয় সামুদ্রিক মাছ। কুয়াকাটার জেলেদের জালে মাঝে মাঝে বড় আকৃতির কোরাল ধরা পড়ে। এ ধরনের মাছ রপ্তানির ক্ষেত্রেও ভালো মূল্য পাওয়া যায়। স্থানীয় বাজারে বিক্রি হওয়ায় সাধারণ মানুষ কাছ থেকে মাছটি দেখতে পেরেছে।’
এআই