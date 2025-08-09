সুনামগঞ্জ সীমান্তে সাড়ে ১৭ লাখ টাকার ভারতীয় পণ্য জব্দ

সুনামগঞ্জের মধ্যনগর উপজেলায় বিপুল পরিমাণ ভারতীয় এন্ড্রয়েড মোবাইল ফোন জব্দ করেছে সুনামগঞ্জ ২৮ ব্যাটালিয়ন বিজিবি।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) রাতে জেলার মধ্যনগর উপজেলার সীমান্ত এলাকা বংশীকুন্ডা ইউনিয়নে মালিকবিহীন অবস্থায় মাটিরাবন বিওপি গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কড়াইবাড়ি এলাকা থেকে ৭০ পিস ভারতীয় এন্ড্রয়েড মোবাইল ফোন আটক করে, যার আনুমানিক মূল্য সতেরো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা।
সুনামগঞ্জ ব্যাটালিয়ন (২৮ বিজিবি) এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্ণেল একে এম জাকারিয়া কাদির পিএসসি এর সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, আটককৃত ভারতীয় এন্ড্রয়েড মোবাইল ফোন শুল্ক কার্যালয়, সুনামগঞ্জে জমা করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উর্ধ্বতন সদর দপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী সীমান্তে নিরাপত্তা রক্ষা, চোরাচালান প্রতিরোধে বিজিবির আভিযানিক কার্যক্রম ও গোয়েন্দা তৎপরতা সর্বোতভাবে অব্যাহত রয়েছে।
এআই