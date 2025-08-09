এইমাত্র
    জাতীয়

    পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বাংলাদেশের হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ

    পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বাংলাদেশের হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ

    পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন দেশটিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মো. ইকবাল হোসাইন খান।

    শুক্রবার (১৫ আগস্ট) ইসলামাবাদে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে দুই দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও জনসংযোগ সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

    বৈঠকে হাইকমিশনার পাকিস্তান-বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতে নেওয়া পদক্ষেপগুলো সম্পর্কে ব্রিফ করেছেন। এসময় পাকিস্তান-বাংলাদেশের ঐতিহাসিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন ইকবাল হোসাইন খান।

    পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রী কমিশনারের সফলতা কামনা করে পূর্ণ সমর্থন জানান এবং দুই দেশের সম্পর্কের ইতিবাচক উন্নয়নে দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করেন।

    ট্যাগ :

    বাংলাদেশ পাকিস্তান বৈঠক

