মেহেরপুরে অস্ত্রসহ ১১ মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি গ্রেপ্তার

মেহেরপুরে সেনাবাহিনীর অভিযানে অস্ত্র ও গুলিসহ ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি মোঃ ইমান আলী ওরফে ইমান ডাকাতকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
শুক্রবার (১৬ আগস্ট) গভীর রাতে মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রাম থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃত ইমান আলী শিবপুর গ্রামের মৃত আমির শেখের ছেলে।
সেনা ক্যাম্প সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেনাবাহিনীর একটি দল মোনাখালী ইউনিয়নের শিবপুর গ্রামে তার বাড়ি ঘেরাও করে। পরে তল্লাশির সময় তার কাছ থেকে মার্কিন তৈরি একটি ৭.৬৫ মি.মি. পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন ও চার রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়।
ইমান আলীর বিরুদ্ধে অস্ত্র, মাদক, চোরাচালান, বিস্ফোরক ও নাশকতাসহ মোট ১১টি মামলা রয়েছে।
মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান বলেন, 'গতরাতে যৌথ বাহিনী অভিযান চালিয়ে ইমান আলী ওরফে ইমান ডাকাতকে আটক করেছি। তার বিরুদ্ধে পূর্বে অস্ত্র, মাদক, চোরাচালান, বিস্ফোরক, নাশকতা এবং একাধিক আইন-শৃঙ্খলা লঙ্ঘনসহ মোট ১১টি মামলা রয়েছে। এখন নতুন করে আরও একটি অস্ত্র মামলা দেওয়ার প্রস্তুতি চলমান রয়েছে। মামলা দিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হবে।'
