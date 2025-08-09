এইমাত্র
  • বাংলাদেশে-আফগানিস্তান সিরিজের সময়সূচি প্রকাশ
  • নোয়াখালীতে চাঁদা না দেয়ায় প্রবাসীকে কুপিয়ে জখম
  • সোনালীসহ ৩৩ ব্যাংকে জমা দেওয়া যাবে হজ ফি
  • রাজশাহীতে বিদেশি অস্ত্র-বিস্ফোরক তৈরীর সরঞ্জাম উদ্ধার, আটক ১
  • জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রায় সেনাপ্রধানের সম্প্রীতির আহ্বান
  • নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে ভুয়া র‍্যাব গ্রেফতার
  • টেকনাফে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকী পালন, সাংবাদিকসহ আটক ৬
  • ঝিনাইদহে রেল লাইন, মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবিতে মানববন্ধন
  • নেত্রকোনায় কাভার্ডভ্যান-সিএনজি সংঘর্ষ, নিহত ১
  • উখিয়ায় বসতবাড়ি থেকে ১০ ফুট লম্বা বার্মিজ অজগর উদ্ধার
    • আজ শনিবার, ১ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৬ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    বিজয়নগরের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ, আহত অর্ধশতাধিক

    শেখ রাজেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৬ আগস্ট ২০২৫, ০৪:২৯ পিএম
    শেখ রাজেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৬ আগস্ট ২০২৫, ০৪:২৯ পিএম

    বিজয়নগরের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ, আহত অর্ধশতাধিক

    শেখ রাজেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৬ আগস্ট ২০২৫, ০৪:২৯ পিএম

    ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগরে সংঘর্ষে জড়িয়েছে দুই গোষ্ঠীর লোকজন। উপজেলার হরষপুর ইউনিয়নের হাজীপুর গ্রামে শনিবার (১৬ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে শুরু হওয়া এ সংঘর্ষে দুই গোষ্ঠীর অন্তত অর্ধশতাধিক আহত হয়েছেন।

    সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আধিপত্য নিয়ে দুই গোষ্ঠীর লোকদের মধ্যে আগে থেকেই বিরোধ ছিল। এর সঙ্গে সম্প্রতি যুক্ত হয় সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম ফেসবুকে দুই গোষ্ঠীর লোকদের কথা কাটাকাটি। এর জেরে শনিবার সকালে সংঘর্ষে জড়ায় তারা।

    তাত্ক্ষণিক আহতদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি। আহতরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

    পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, হাজীপুর গ্রামের দুই যুবকের মধ্যে ফেসবুকে কথা কাটাকাটি হয়। এর জেরে গত ১৪ জুলাই মৃত সুরত আলীর ছেলে আরজু মিয়া ও তাহার মেয়ে আকলিমা বেগমের উপর অতর্কিত হামলা করে প্রতিপক্ষরা। এরপর থেকে ওই গ্রামে উত্তেজনা বিরাজ করছে। শনিবার সকালে ওই গ্রামের পাঠান বাড়ি ও ঐক্কি বাড়ির কয়েকশত লোকজন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ।

    বিজয়নগর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) অমিতাভ দাস তালুকদার বলেন, 'অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি এড়াতে ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এখনও কোনো পক্ষ লিখিত অভিযোগ দেয়নি।'

    এআই

    ট্যাগ :

    বিজয়নগর গোষ্ঠীর সংঘর্ষ আহত অর্ধশতাধিক

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…