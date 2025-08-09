দেবকে কখনো ক্ষমা চাইতে হবে না: রুক্মিণী

টালিউডে মুক্তির পর থেকেই বক্স অফিসে সফলতার মুখ দেখছে দেব ও শুভশ্রী গাঙ্গুলির বহু প্রতীক্ষিত সিনেমা ‘ধূমকেতু’। যদিও সিনেমাটি দর্শকমহলে জনপ্রিয়তা পেয়েছে, তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় নেমে এসেছে সমালোচনার ঝড়। বহু কুরুচিকর মন্তব্যের নিশানায় পড়েছেন দেব, শুভশ্রী এবং দেবের বর্তমান প্রেমিকা অভিনেত্রী রুক্মিণী মৈত্র।
সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে রুক্মিণী মৈত্র এই বিতর্ক নিয়ে কথা বলেন। পুরনো জুটি দেব-শুভশ্রী আবারও একসঙ্গে পর্দায় ফেরায় নানা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় নেটদুনিয়ায়। এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে, রুক্মিণী বলেন, আমার অনুভূতি মোটেও খারাপ নয়। ২০২৫ সালে দাঁড়িয়ে এমন দৃষ্টিকোণ আসলেই হতাশাজনক। কারণ এ পেশায় আমরা সবাই প্রফেশনাল। পেশাগত কাজে যদি এমন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয় তাহলে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি, মনে করছি।
রুক্মিণী আরও বলেন, যারা আমাকে চেনেন তারা জানেন, আমার অনুভূতিটা কী? এত বছর পর ‘ধূমকেতু’ সিনেমাটা এসেছে, দর্শকপ্রিয়তা পেয়েছে, এটাই বড় পাওয়া। তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় যে নেতিবাচক মন্তব্য ছড়িয়েছে সেটা মজার ছলে ঠিক আছে কিন্তু সত্যি মানসিক অবস্থা যদি তাদের এমন হয় তবে এরজন্য তারাই মানুষ হিসেবে পিছিয়ে আছে আমি বলবো। আর এ প্রসঙ্গে দেবের উদ্দেশে আমি বলবো, দেবকে কোনোদিন আমার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে না।
প্রসঙ্গত, গত ৪ আগস্ট ‘ধূমকেতু’ সিনেমার ট্রেলার মুক্তি অনুষ্ঠানের দিন এক মঞ্চে হাজির হন দেব-শুভশ্রী। নেচে, গেয়ে নজরকাড়া উপস্থিতি ভক্তদের উপহার দেন। আর তাতেই ভক্তরা কটাক্ষের তীর ছুঁড়ে দেয় দেবের প্রেমিকা রুক্মিণী মৈত্র ও শুভশ্রীর স্বামী রাজ চক্রবর্তীর দিকে। অন্তর্জালে ছড়িয়ে পড়ে একাধিক কুরুচিকর মন্তব্য। তবে সিনেমা প্রমোশনের বিষয়টিকে স্বাভাবিকভাবেই দেখছেন দেব-শুভশ্রীর পরিবার ও কাছের মানুষরা।
আরডি