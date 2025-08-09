এইমাত্র
    নেতানিয়াহু নিজেই এখন ইসরায়েলের জন্য সমস্যা!

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৬ আগস্ট ২০২৫, ০৫:৩৭ পিএম
    নেতানিয়াহু নিজেই এখন ইসরায়েলের জন্য সমস্যা!

    ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বর্তমানে নিজেই এক সমস্যা হয়ে উঠেছেন বলে মন্তব্য করেছেন ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসেন। গাজা যুদ্ধের অবসানে ইসরায়েলের ওপর ডেনমার্ক চাপপ্রয়োগের চেষ্টা করবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

    শনিবার (১৬ আগস্ট) ডেনমার্কের দৈনিক জিল্যান্ডস-পোস্টেনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেছেন মেটে ফ্রেডেরিকসেন।

    তিনি বলেছেন, ‘ইসরায়েলের নেতা বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এখন ‌‌‘‘নিজেই একটি সমস্যা’’ হয়ে উঠেছেন। তার দেশ বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সভাপতি থাকা অবস্থায় গাজা যুদ্ধ অবসানে ইসরায়েলের ওপর চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

    ডেনমার্কের মধ্য-ডানপন্থী এই নেতা গাজার মানবিক পরিস্থিতিকে ‘একেবারে ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক’ বলে উল্লেখ করেন। একই সঙ্গে পশ্চিম তীরে ইসরায়েলের নতুন বসতি স্থাপনের প্রকল্পের কঠোর সমালোচনা করেছেন তিনি।

    ফ্রেডেরিকসেন বলেন, ‘আমরা এমন একটি দেশ, যারা ইসরায়েলের ওপর চাপ বাড়াতে চায়। কিন্তু এই বিষয়ে এখন পর্যন্ত আমাদের ইইউ সদস্য দেশগুলোর সমর্থন পাওয়া যায়নি।’

    ডেনমার্কের এই প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তিনি ইসরায়েলের বসতিস্থাপনকারী, মন্ত্রী অথবা পুরো ইসরায়েলের ওপর রাজনৈতিক চাপ, এমনকি নিষেধাজ্ঞা আরোপের মতো পদক্ষেপ বিবেচনা করতে পারেন। ইসরায়েলের বাণিজ্য অথবা গবেষণার ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা আরোপের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

    ফ্রেডেরিকসেন বলেছেন, ‘আমরা কোনও কিছু আগেভাগে বাতিল করছি না। যেমন রাশিয়ার ক্ষেত্রে, আমরা এমনভাবে নিষেধাজ্ঞা তৈরি করছি; যা আমাদের বিশ্বাসে সবচেয়ে বড় প্রভাব ফেলবে।’

    তবে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে ডেনমার্ক এখন পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি বলেও জানিয়েছেন তিনি।

    প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালে অক্টোবর থেকে গাজায় অনবরত হামলা চালিয়ে আসছে ইসরায়েল। এই যুদ্ধে এখন পর্যন্ত ৬১ হাজার ৪৩০ জনের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

