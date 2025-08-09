টেকনাফে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকী পালন, সাংবাদিকসহ আটক ৬

কক্সবাজারের টেকনাফে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকীতে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ঘটনায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে সাংবাদিকসহ আওয়ামী লীগের ছয় নেতাকে আটক করেছে।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) বিকেলে টেকনাফ সদর ইউনিয়নের গোদারবিল এলাকার আনাস বিন মালেক জামে মসজিদে উপজেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে দোয়া মাহফিল ও খাবার বিতরণ কর্মসূচি হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নুরুল বশর। উপস্থিত ছিলেন পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি জাবেদ ইকবাল চৌধুরী, সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি হাম জালাল, হ্নীলার হোসেন মেম্বার, ইউছুফ মনোসহ অন্যরা।
অন্যদিকে, রাজারছড়া এলাকায় ইউনিয়ন যুবলীগের উদ্যোগে স্থানীয় একটি মার্কেটে দোয়া মাহফিল ও কাঙালি ভোজের আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সদর ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইয়াকুব।
তিনি বলেন, '১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুসহ তার পরিবারের সদস্যদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল। তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় এ আয়োজন করা হয়েছে।'
এ ঘটনার জেরে শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে শনিবার সকাল পর্যন্ত টেকনাফের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে ছয়জনকে আটক করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।
টেকনাফ মডেল থানার ওসি মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন বলেন, 'আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ। কিন্তু হঠাৎ মসজিদে ব্যানার টাঙিয়ে দোয়া মাহফিল করা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ও র্যাব ঘটনাস্থলে গেলে নেতাকর্মীরা পালিয়ে যায়। পরে অভিযান চালিয়ে ছয়জনকে আটক করা হয়।'
যদিও আটকদের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়নি, তবে বিভিন্ন সূত্রে চারজনের নাম পাওয়া গেছে- টেকনাফ উপজেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি ও সাবেক পৌরসভা চেয়ারম্যান জাবেদ ইকবাল, উপজেলা সাধারণ সম্পাদক মাহবুব মোশেদ, নিষিদ্ধ জেলা ছাত্রলীগের সাবেক নেতা তারেক মাহবুব রনি ও আওয়ামী লীগ নেতা শফিকুর রহমান।
ওসি আরও জানান, এ ঘটনায় মামলা দায়ের করে আটক ব্যক্তিদের আদালতে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।
এআই