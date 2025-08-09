বাংলাদেশে-আফগানিস্তান সিরিজের সময়সূচি প্রকাশ

এইমাত্র
    বাংলাদেশে-আফগানিস্তান সিরিজের সময়সূচি প্রকাশ

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ১৬ আগস্ট ২০২৫, ০৭:১০ পিএম
    বাংলাদেশে-আফগানিস্তান সিরিজের সময়সূচি প্রকাশ

    বাংলাদেশের বিপক্ষে দ্বিপাক্ষীয় সিরিজের সূচি ঘোষণা করেছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি)। সূচি অনুযায়ী আগামী অক্টোবরের শুরুতে সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত হবে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ। দুই ফরম্যাটে তিনটি করে মোট ৬টি ম্যাচ হবে।

    আজ শনিবার (১৬ আগস্ট) আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

    বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দ্বিপক্ষীয় সিরিজ শুরু হবে ২ অক্টোবর প্রথম টি-টোয়েন্টি দিয়ে। পরের দুটি ম্যাচ যথাক্রমে ৪ ও ৬ অক্টোবর। এরপর ওয়ানডে সিরিজ শুরু হবে ৯ অক্টোবর, বাকি দুটি ম্যাচ হবে ১১ ও ১৪ অক্টোবর।

    সিরিজ ঘিরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান নির্বাহী নাসীব খান বলেছেন, ‘আমরা বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজের আয়োজন করতে পেরে গর্বিত। এই সফর আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের দৃঢ়তা তুলে ধরে এবং নিরপেক্ষ ভেন্যুতেও বিশ্বমানের ক্রিকেট উপহার দেওয়ার অঙ্গীকারকে স্মরণ করিয়ে দেয়।’

    ট্যাগ :

    বাংলাদেশ আফগানিস্তান সিরিজ ক্রিকেট

