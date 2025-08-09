প্রথমবারের মতো এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশের সার্ফিং দল

প্রথমবারের মতো এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে বাংলাদেশ সার্ফিং দল। ২০২৬ সালের ২০তম এশিয়ান গেমস জাপানের নায়োগা শহরে অনুষ্ঠিত হবে এবং দেশের সার্ফাররা সরাসরি প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে।
বাংলাদেশ সার্ফিং অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে, ভারতের তামিলনাড়ুতে ৩ থেকে ১২ আগস্ট অনুষ্ঠিত চতুর্থ এশিয়ান সার্ফিং চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশের দুই নারী ও তিন পুরুষ সার্ফার লড়াই করেছে। ১৮টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের লাল-সবুজ দলের মান্নান, হাসান, ইউনুচ, মিলি ও ফাতেমা ৯ম স্থান অর্জন করেছে। এ সাফল্যের ভিত্তিতে দলকে প্রথমবারের মতো এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণের কার্ড দেওয়া হয়েছে।
নারী সার্ফার ফাতেমা আকতার বলেন, 'ভারতে অংশ নিয়ে অভিজ্ঞতা হয়েছে। ঢেউয়ের ধরন কিছুটা ভিন্ন, তবে আমরা একদিন আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাংলাদেশের জন্য জয় আনব।'
মাহিমা আক্তার মিলি বলেন, 'প্রথমবারের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে অনেক কিছু শিখেছি। এখন স্বপ্ন আন্তর্জাতিক জয়।'
পুরুষ সার্ফার মান্নান, হাসান ও ইউনুচও জানান, 'ভারতে আমরা ভালো করেছি এবং পুরো এশিয়ায় ৯ম স্থানে অবস্থান করেছি। এখন লক্ষ্য এশিয়ান গেমস, যেখানে ভালো ফলাফল এনে দেশের পরিচিতি বাড়াতে চাই।'
বাংলাদেশ সার্ফিং দলের কোচ রাশেদ আলম বলেন, 'চ্যাম্পিয়নশিপে সাফল্যের কারণে আমাদের সার্ফারদের এশিয়ান গেমসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এখন অনুশীলন চলছে, লক্ষ্য হলো দক্ষতা বাড়িয়ে ভালো ফলাফল আনা।'
বাংলাদেশ সার্ফিং অ্যাসোসিয়েশনের টিম লিডার মো. সাইফুল্ল্যাহ সিফাত বলেন, 'অনেক চ্যালেঞ্জ পেরিয়ে অবশেষে এশিয়ান গেমসে সুযোগ পেলাম। এখন লক্ষ্য দলকে আরও শক্তিশালী করে আন্তর্জাতিক মঞ্চে পরিচিতি তৈরি করা।'
সাধারণ সম্পাদক মো. মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী যোগ করেন, 'সীমাবদ্ধতা জয় করে এগিয়ে যাচ্ছেন আমাদের সার্ফাররা। তবে সরকারি-বেসরকারি সহায়তা এবং অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন থেকে সদস্যপদ নিশ্চিত হলে আরও বড় অর্জন সম্ভব হবে।'
উল্লেখ্য, আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর জাপানের নায়োগা শহরে অনুষ্ঠিত হবে এশিয়ান গেমসের ২০তম আসর।