    আজ রবিবার, ১ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৭ আগস্ট, ২০২৫
    নীলফামারীতে নদীতে গোসল করতে গিয়ে শিশুর মৃত্যু

    মো. ফরহাদ হোসাইন, নীলফামারী প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৬ আগস্ট ২০২৫, ০৭:৫১ পিএম
    নীলফামারীর সৈয়দপুরে খড়খড়িয়া নদীতে পানিতে ডুবে নিখোঁজ দুই ঘন্টা পর আবির ইসলাম নামে (১০) এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার (১৬ আগস্ট) বেলা ৩ টার দিকে উপজেলার রাবেয়া মোড়ের কাছে খড়খড়িয়া নদীর ব্রীজের দক্ষিন দিক এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে।

    মৃত আবির সৈয়দপুরের পাশ্ববর্তী দিনাজপুরের পার্বতীপুর উপজেলার সোনাপুকুর এলাকার জাকির হোসেনের ছেলে।

    স্থানীয়রা জানান, নদীতে গোসল করতে গিয়ে পানিতে ডুবে যায় আবির। এরপর অনেক খোঁজাখুঁজির পর না পাওয়ায় ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্সকে খবর দেওয়া হয়। পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুই ঘন্টার চেষ্টায় তার লাশ উদ্ধার করে।

    সৈয়দপুর ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা হামিদুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

    নীলফামারী শিশু পানিতে ডুবে মৃত্যু

