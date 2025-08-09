নেপালের বিপক্ষে দারুণ জয় পেল বাংলাদেশ ‘এ’ দল

নেপাল দারুণ লড়াই করলেও টপ অ্যান্ড টি-২০ সিরিজে ৩২ রানের জয় পেয়েছে নুরুল হাসান সোহানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ‘এ’ দল।
শনিবার (১৬ আগস্ট) নর্দান অস্ট্রেলিয়ার ডারউইনে টস জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে ঝড়ো শুরু করে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। ৬.৩ ওভারে ৬০ রানের ওপেনিং জুটি পায়। তবু ৬ উইকেটে ১৮৬ রানে আটকে যায় জাতীয় দলের ছায়াদল নিয়ে খেলা বাংলাদেশ ‘এ’।
ওপেনার নাঈম শেখ ১৮ বলে দুই চার ও এক ছক্কায় ২৫ রান করেন। অন্য ওপেনার জিসান আলম দলের পক্ষে সর্বাধিক ৭৩ রান করেন। ৪৬ বলে পাঁচটি চার ও পাঁচটি ছক্কায় ইনিংস সাজান তিনি। চারে নামা আফিফ হোসেন ২৩ বলে নয়টি চারের শটে ৪৮ রানের ইনিংস খেলেন। তবে নুরুল হাসান (৫ বলে ১১ রান), মাহিদুল অঙ্কনরা (৭ বলে ৭ রান) স্লগে রানের প্রত্যাশা মেটাতে পারেননি।
জবাব দিতে নেমে জাতীয় দল নিয়ে খেলা নেপাল ক্রিকেট দল ৮৬ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে বিপর্যয়ে পড়ে। সেখান থেকে ৭ উইকেটে ১৫৪ রান তুলে শেষ করে তারা। পাঁচে নামা দলটির অভিজ্ঞ ব্যাটার কুশল মাল্লার ৪৭ বলে ৫৯ রান করেন। তার ব্যাট থেকে ছয়টি চার ও একটি ছক্কা আসে। এছাড়া ওপেনার আসিফ শেখ ২৪ বলে ২৮ রানের ইনিংস খেলেন।
বাংলাদেশ ‘এ’ দলের হয়ে বাঁ-হাতি স্পিনার রাকিবুল হাসান ৪ ওভারে ১৮ রান দিয়ে ৩ উইকেট নিয়েছেন। পেসার হাসান মাহমুদ ৪ ওভারে ৩৬ রান দিয়ে নেন ২ উইকেট। এছাড়া রিপন ও তোফায়েল একটি করে উইকেট নেন। নেপালের লেগ স্পিনার সন্দীপ লামিচানে ৪ ওভারে ২১ রান দিয়ে ১ উইকেট নিয়েছেন। পেসার রিজান ধাকাল ৩ ওভারে ৩৪ রান দিয়ে ২ উইকেট নেন।
আরডি