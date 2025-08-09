ট্রাম্প-পুতিন বৈঠকের পরপরই ইউক্রেনে রুশ হামলা

যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কি। এই বৈঠককে ‘অত্যন্ত ফলপ্রসূ’ বলে মন্তব্য করেছিলেন ট্রাম্প।
তবে বৈঠক শেষে আলাস্কা থেকে ফিরে আসার আগেই ইউক্রেনে হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। স্থানীয় সময় শুক্রবার (১৫ আগস্ট) দিবাগত রাতে দফায় দফায় ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে রুশ বাহিনী। খবর আরবিসি-ইউক্রেনের।
ইউক্রেনের বিমান বাহিনীর দাবি, এসব হামলায় ব্যবহৃত হয়েছে অন্তত ৮৫টি ড্রোন ও একটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র। তবে ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বেশিরভাগ হামলা প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বৈঠকটি মধ্যে আলাস্কার এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসন সামরিক ঘাঁটিতে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় ইউক্রেন সংকট ও সম্ভাব্য যুদ্ধবিরতি প্রধান বিষয় ছিল। বৈঠকে ট্রাম্প কিছুটা নমনীয় ভঙ্গি দেখালেও, পুতিনের অবস্থান ছিল আগের মতোই অনড়।
বৈঠকের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রুশ বাহিনী ইউক্রেনের সুমি, দোনেৎস্ক, চেরনিহিভ ও ডিনিপ্রোপেট্রোভস্ক অঞ্চলে হামলা চালায়। রাশিয়ার কুরস্ক, ওরিওল ও রোস্তভ অঞ্চল এবং ক্রিমিয়া থেকে ইউক্রেনের সুমি, দোনেৎস্ক, চেরনিহিভ ও ডিনিপ্রোপেট্রোভস্ক অঞ্চলের ফ্রন্টলাইন এলাকাগুলো লক্ষ্য করে চালানো হয় এসব হামলা।
তবে হামলার বেশিরভাগই ঠেকিয়ে দেয়া হয়েছে বলে দাবি ইউক্রেনের। ইউক্রেন দাবি করছে, ছোড়া ৮৫টি ড্রোনের মধ্যে ৬১টি গুলি করে ভূপাতিত করা হয়েছে। বাকিগুলো অন্তত ১২টি এলাকায় বিস্ফোরণ ঘটায়।
বিশ্লেষকরা বলছেন, এই হামলার মধ্য দিয়ে রাশিয়া স্পষ্ট করে দিতে চাইছে, তারা কোনো ধরনের আন্তর্জাতিক চাপের তোয়াক্কা করছে না।
