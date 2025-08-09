এইমাত্র
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    তারাগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার

    এনামুল হক দুখু, তারাগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৬ আগস্ট ২০২৫, ০৮:৫৯ পিএম
    রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলার তারাগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে থেকে মাদকবিরোধী অভিযানে ৬ পুড়িয়া হেরোইনসহ এক মাদক কারবারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

    শনিবার (১৬ আগস্ট) বিকাল সাড়ে ৪ টার সময় গ্রেপ্তার করা হয়। ওই মাদক ব্যবসায়ীর নাম নুর হোসেন বোয়াইল (৪৯)। অভিযানটি পরিচালনা করে তারাগঞ্জ সেনা ক্যাম্পের একটি বিশেষ দল।

    নুর হোসেন উপজেলার ২ নং কুর্শা ইউনিয়নের কুর্শা জিগাতল এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তিনি দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসায় জড়িত এবং তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে।

    তারাগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. এম এ ফারুক বলেন, 'নুর হোসেন এলাকার মাদক ব্যবসার একটি বড় মাথা। তাঁর গ্রেপ্তার মাদক নির্মূলে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।'

    এনআই

