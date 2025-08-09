এইমাত্র
  • হজ কার্যক্রমে যুক্ত হওয়ার অনুমতি পেলো ৩৩ ব্যাংক
  • টাইফয়েড টিকাদান কর্মসূচি পেছাল
  • মতামত চেয়ে জুলাই সনদের খসড়া দলগুলোর কাছে পাঠানো হয়েছে
  • নেপালের বিপক্ষে দারুণ জয় পেল বাংলাদেশ ‘এ’ দল
  • বাংলাদেশে-আফগানিস্তান সিরিজের সময়সূচি প্রকাশ
  • নোয়াখালীতে চাঁদা না দেয়ায় প্রবাসীকে কুপিয়ে জখম
  • সোনালীসহ ৩৩ ব্যাংকে জমা দেওয়া যাবে হজ ফি
  • রাজশাহীতে বিদেশি অস্ত্র-বিস্ফোরক তৈরীর সরঞ্জাম উদ্ধার, আটক ১
  • জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রায় সেনাপ্রধানের সম্প্রীতির আহ্বান
  • নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে ভুয়া র‍্যাব গ্রেফতার
    • আজ রবিবার, ১ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৭ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    শিক্ষাঙ্গন

    দুই সন্তানকে সাথে নিয়ে ডাকসুর মনোনয়ন নিলেন শিক্ষার্থী

    আরিফ জাওয়াদ, ঢাবি প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৬ আগস্ট ২০২৫, ০৯:০১ পিএম
    আরিফ জাওয়াদ, ঢাবি প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৬ আগস্ট ২০২৫, ০৯:০১ পিএম

    দুই সন্তানকে সাথে নিয়ে ডাকসুর মনোনয়ন নিলেন শিক্ষার্থী

    আরিফ জাওয়াদ, ঢাবি প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৬ আগস্ট ২০২৫, ০৯:০১ পিএম

    দুই সন্তানকে সাথে নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) মনোনয়ন ফরম নিলেন ব্যবস্থাপনা বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী সাইফুল্লাহ। শনিবার (১৬ই আগস্ট) দুপুরে হাজী মোহাম্মদ মুহসিন হলের প্রাধ্যক্ষের রুম থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন তিনি।

    দুই সন্তানকে সাথে নিয়ে ডাকসুর হল সংসদের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘আমার বড় মেয়ে এবং ছোট ছেলেকে নিয়ে ফর্ম নিয়েছি এটা স্মৃতি হয়ে থাকবে। আমার ছেলে মেয়েকে সাথে নিয়ে ডাকসুর ফর্ম নিয়েছি যা পরবর্তী কয়েক প্রজন্মের পরেও ডাকসুর গুরুত্ব জীবন্ত থাকবে।’

    তিনি বলেন, ‘ডাকসুর গুরুত্ব পরবর্তী কয়েক প্রজন্মের মধ্যে জীবন্ত রাখতে আমি আমার দুই সন্তানকে নিয়ে ফর্ম তোলার সিদ্ধান্ত নেয়। আমি চাই ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়মিত ক্যালেন্ডারে অন্তর্ভুক্ত করা, যাতে আমার ছেলে মেয়ের প্রজন্মও বিনা বাঁধায় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে পারে।’

    তিনি আরো বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে ডাকসু বন্ধ।জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ফসল হিসেবে আমরা ডাকসু পেয়েছি এটা আমাদের কাছে স্বপ্নের মতো।’

    ‘নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে আশা করি। আমি হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের হল সংসদ নির্বাচনে সবার দোয়া, সমর্থন ও সহযোগিতা কামনা করছি।’

    আরডি

    ট্যাগ :

    ডাকসু মনোনয়ন

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…