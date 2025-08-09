এইমাত্র
  • হজ কার্যক্রমে যুক্ত হওয়ার অনুমতি পেলো ৩৩ ব্যাংক
  • টাইফয়েড টিকাদান কর্মসূচি পেছাল
  • মতামত চেয়ে জুলাই সনদের খসড়া দলগুলোর কাছে পাঠানো হয়েছে
  • নেপালের বিপক্ষে দারুণ জয় পেল বাংলাদেশ ‘এ’ দল
  • বাংলাদেশে-আফগানিস্তান সিরিজের সময়সূচি প্রকাশ
  • নোয়াখালীতে চাঁদা না দেয়ায় প্রবাসীকে কুপিয়ে জখম
  • সোনালীসহ ৩৩ ব্যাংকে জমা দেওয়া যাবে হজ ফি
  • রাজশাহীতে বিদেশি অস্ত্র-বিস্ফোরক তৈরীর সরঞ্জাম উদ্ধার, আটক ১
  • জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রায় সেনাপ্রধানের সম্প্রীতির আহ্বান
  • নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে ভুয়া র‍্যাব গ্রেফতার
    • আজ রবিবার, ১ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৭ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    ইটনায় খেলতে গিয়ে ড্রেনের পানিতে পড়ে প্রাণ গেল শিশুর

    সাব্বির হোসেন, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৬ আগস্ট ২০২৫, ০৯:৩৬ পিএম
    সাব্বির হোসেন, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৬ আগস্ট ২০২৫, ০৯:৩৬ পিএম

    ইটনায় খেলতে গিয়ে ড্রেনের পানিতে পড়ে প্রাণ গেল শিশুর

    সাব্বির হোসেন, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৬ আগস্ট ২০২৫, ০৯:৩৬ পিএম

    কিশোরগঞ্জের ইটনায় বাড়ির সামনে খেলতে গিয়ে ড্রেনের পানিতে পড়ে হাবিবা আক্তার নামে তিন বছর বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

    শনিবার (১৬ আগস্ট) বিকালে উপজেলার সদর ইউনিয়নের পশ্চিমগ্রাম আলিয়া মাদ্রাসার কাছে এ ঘটনা ঘটে। নিহত শিশু হাবিবা আক্তার পশ্চিমগ্রাম আলিয়া মাদ্রাসার হাটির মালয়েশিয়া প্রবাসী জুয়েল মিয়ার মেয়ে।

    নিহতের পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিকালে শিশু হাবিবা আক্তার বাড়ির সামনে খেলছিল। কিছুক্ষণ পর তাকে দেখতে না পেয়ে বাড়ির আশপাশের এলাকায় খোঁজাখুঁজি শুরু করে পরিবারের লোকজন। একপর্যায়ে স্থানীয় লোকজন তাকে দেখতে পেয়ে উদ্ধার করে ইটনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। পরে সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

    ইটনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাফর ইকবাল বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ড্রেনের পানিতে পড়ে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বিকালে বিষয়টি অবগত হয়েছি।

    এনআই

    ট্যাগ :

    ইটনা খেলতে প্রাণ গেল শিশুর

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…